Политолог о референдуме в Македонии: НАТО нуждается в этой стране

Плакаты, призывающие голосовать на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

Плакаты, призывающие голосовать на референдуме, на улице города Скопье в день референдума по межправительственному договору с Грецией о переименовании бывшей югославской Республики Македония в Республику Северная Македония. 30 сентября 2018

В Македонии состоялся референдум по вопросу вступления страны в НАТО и ЕС. На правовые нюансы в таких случаях никто не обращает внимания, такое мнение высказал в эфире радио Sputnik политолог Алексей Мухин.

Большинство проголосовавших на референдуме о переименовании Македонии поддержали соответствующее соглашение с Грецией и вступление страны в НАТО и ЕС, теперь этот вопрос будет рассматривать парламент, заявил премьер Зоран Заев.

"Это серьезный вклад, камень в основании будущего нашей Македонии. На референдуме сегодня проголосовали свыше 650 тысяч граждан. Из тех, кто голосовал, свыше 90% высказались за и считают, что Республика Македония должна принять договор с Грецией и стать членом НАТО и ЕС", – отметил глава правительства.

При этом явка на консультативном референдуме составила 36,36% при минимальном пороге в 50%, сообщается на сайте государственной избирательной комиссии.

Заев сообщил, что в ближайшие недели попытается собрать в парламенте большинство в две трети мандатов для принятия конституционных изменений по договору с Афинами. В противном случае страну ожидают внеочередные парламентские выборы, заявил македонский лидер.

В госдепартаменте США положительно оценили итоги референдума, говорится в заявлении ведомства. "Соединенные Штаты приветствуют результаты референдума в Республике Македония от 30 сентября, в котором граждане выразили свою поддержку членству в НАТО и Европейском союзе, приняв соглашение между Македонией и Грецией", – говорится в сообщении.

"Соединенные Штаты решительно поддерживают полную реализацию соглашения, которое позволит Македонии занять свое законное место в НАТО и ЕС, способствуя региональной стабильности, безопасности и процветанию", – заявили в Госдепе.

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин в эфире радио Sputnik объяснил, почему тот факт, что порог явки не был достигнут, не стал препятствием в признании результатов референдума.

"На правовые нюансы в таких случаях никто внимания не обращает – нужен определенный результат. Он достигнут. Я оцениваю результаты референдума, как попытку манипулировать мнением извне. НАТО нуждается в Македонии, чтобы организация чувствовала себя динамично развивающейся. Македонию подталкивают сделать так, чтобы в Европе усилилось американское и британское военное присутствие. К сожалению, страна за страной проходит этот процесс. НАТО ставит под контроль Европу, причем в интересах США. Нет сомнений в том, что подобного рода процессы будут продолжаться и в отношении других стран. На очереди та же самая Украина", – полагает Алексей Мухин.

Правительство Греции 17 июня подписало с Республикой Македония договор, который решает многолетний спор о ее названии и открывает Скопье путь в НАТО и ЕС, но вызывает критику как в Греции, так и в самой Македонии. Стороны договорились о названии Республика Северная Македония.