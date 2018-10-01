Политолог: Южная Корея в отношении России действует не самостоятельно

Москва официально попросила Сеул объяснить ситуацию с задержанным судном "Севастополь". Скажется ли инцидент с задержанием судна на отношениях двух стран, в эфире радио Sputnik предположил политолог Игорь Шатров.

Российские дипломаты попросили южнокорейские власти прояснить ситуацию с задержанным российским судном "Севастополь". Об этом сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Гудзон".

"Работа только началась", – отметил собеседник агентства. Позднее эту информацию подтвердил РИА Новости представитель МИД РФ во Владивостоке.

В августе в МИД Южной Кореи сообщили о начале проверки судна "Севастополь" в Пусане. Его подозревают в нарушении решений Совбеза ООН.

В субботу представитель Международной федерации транспортных рабочих на Дальнем Востоке Петр Осичанский сообщил о задержании судна. По его словам, это может быть связано с санкциями в отношении "Гудзона".

Он подчеркнул, что задержание "Севастополя" – политический вопрос: в администрации порта заявили, что для решения вопроса российские власти должны связаться с правительством Южной Кореи.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров считает, что в подобных решениях Сеул несамостоятелен.

"На отношения между Россией и Южной Кореей этот инцидент серьезно повлиять не может. У России и Южной Кореи есть много направлений сотрудничества, которые, думаю, не будут подвергнуты пересмотру в связи с этим неприятным инцидентом. А Южная Корея в данном случае действует в русле внешней политики Запада, в частности, США, и эти действия не самостоятельны – это продолжение той политики, которую в целом Запад проводит в отношении России. Думаю, что политику Южной Кореи по многим вопросам, к сожалению, определяет тот факт, что на территории страны размещен американский воинский контингент, и Южную Корею можно считать фактически оккупированной страной. В последнее время Сеул старается проводить более независимую политику, но инерция и давление играют свою роль и делают свое не самое доброе дело", – сказал Игорь Шатров в эфире радио Sputnik.

Ранее США внесли в санкционный список по Северной Корее две российские компании и шесть судов, в том числе "Судоходную компанию "Гудзон"" и судно "Севастополь". Минфин США утверждает, что попавшие в список суда якобы участвовали в поставках в КНДР очищенных нефтепродуктов, которые, предположительно, перекачивались с российских судов на северокорейские в открытом море. Поставки нефти-сырца и нефтепродуктов в Северную Корею ограничены резолюцией 2379 Совбеза ООН. Ее утвердили в декабре прошлого года; этот санкционный режим стал самым жестким в истории.