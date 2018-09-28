Эксперт: слова Тимошенко о ликвидации "Нафтогаза" – это какая-то околесица

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко пообещала ликвидировать "Нафтогаз", если станет президентом Украины. Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik предположил, будут ли претворены в жизнь эти обещания.

Бывший премьер-министр Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила, что в случае победы на президентских выборах ликвидирует газовую компанию "Нафтогаз".

"В первую очередь, мы ликвидируем НАК "Нафтогаз" как посредника, который не нужен. А также, если НАК "Нафтогаз" насоздает другие посреднические структуры, а он сейчас планирует это сделать, для продажи природного газа украинцам <…> все это будет ликвидировано", – сказала Тимошенко на брифинге, который транслировал телеканал NewsОne.

При этом политик отметила, что нельзя допустить продажи 49% акций газотранспортной системы (ГТС) Украины. По ее словам, это попытка президента Петра Порошенко через подставных лиц приобрести ее в собственность.

Тимошенко заявила, что ее фракция зарегистрировала в Раде законопроект, запрещающий любые манипуляции с украинской ГТС, которую экс-премьер оценивает в 300 млрд долларов.

"Сразу после того, как народ Украины уберет Порошенко с должности президента газотранспортная система, так же как "Криворожсталь", так же как шельф Черного моря будут возвращены назад народу Украины", – сказала Тимошенко, добавив, что считает это своим обязательством.

Кроме того, по ее словам, без каких-либо выплат собственникам государству вернут месторождения газа.

Ранее компания "Нафтогаз" заявила, что считает целесообразной продажу до 49% в уставном капитале украинского оператора газотранспортной системы международному партнеру для сохранения транзита природного газа через Украину в Евросоюз.

Президентские выборы пройдут на Украине весной 2019 года.

Директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, будут ли претворены в жизнь заявления Юлии Тимошенко в случае ее прихода к власти.

"На самом деле слушать заявления украинских политиков в предвыборный период – смешно. По идее, государственные чиновники должны отвечать за свои слова, а несут какую-то околесицу. Человек в здравом уме просто не может понять, зачем они (чиновники – ред.) это делают, к чему это все. Политики говорить, конечно, могут все что угодно, но с уверенностью на 100% можно сказать, что если они придут к власти, они будут делать совершенно другое. Теоретически, если будет ликвидирован "Нафтогаз", то он просто будет заменен другими компаниями. Потому что главное – это активы: труба, добычные активы, сбытовые. Ну, будут они называться не "Нафтогаз", а как-то по-другому – какая разница? По сути не изменится ничего", – сказал Сергей Правосудов.