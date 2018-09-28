Украинский политик рассказал о ситуации с захватом храмов УПЦ

Радикалы захватили храм Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области. Член президиума "Союза левых сил", экс-депутат Рады Александр Голуб в эфире радио Sputnik отметил, что подобное происходит на Украине уже не первый год.

Радикалы из "Правого сектора"* захватили храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковской области, сообщается на сайте УПЦ.

Инцидент произошел около 13:00 в поселке Богородчаны. Нападению подвергся Свято-Троицкий храм.

Отмечается, что националисты взломали двери, разбили окна и избили верующих.

"Один мужчина получил сотрясение мозга, еще одному сломали руку, от рук рейдеров пострадал также настоятель храма протоиерей Владимир Шувар", – сообщили в УПЦ.

Радикалы, по словам очевидцев, смогли проникнуть в церковь через внутренний двор. Затем они устроили драку с прихожанами, которые находились внутри: несколько человек получили серьезные травмы.

"Выгнав всех прихожан, рейдеры сменили замки. Сейчас ситуация на месте происшествия остается напряженной", – заявили в Украинской православной церкви.

Ранее наместник Киево-Печерской лавры митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел заявлял о поступающих угрозах захватить лавру.

Также радикалы пригрозили устроить провокации в отношении других храмов и монастырей, находящихся в ведении канонической Украинской православной церкви.

Депутат Верховной рады 3-7 созывов, член президиума "Союза левых сил" Александр Голуб в эфире радио Sputnik высказал мнение, что нападения на украинские храмы происходят не без ведома Киева.

"В том, что на западе Украины в Ивано-Франковской области в очередной раз захвачен храм Украинской православной церкви, к сожалению, ничего удивительного нет. Этот процесс происходит уже на протяжении где-то последних четырех-пяти лет. Более того, даже там, где есть решение судов о том, что захват является незаконным, что община УПЦ имеет право распоряжаться тем или иным сооружением, ни один из захваченных храмов еще не был возвращен законным владельцам. Происходит это, безусловно, не без поддержки местных властей", – сказал Александр Голуб.

Кроме того, по его словам, представителям УПЦ не приходится ждать помощи со стороны силовиков и правоохранительных органов.

"Как в последнем случае, так и в предыдущих случаях силовики, зная, что храмы захватывают, о том, что они могут быть захвачены, абсолютно не обращают никакого внимания на жалобы общин УПЦ. И, как правило, в лучшем случае просто присутствуют при подобных акциях, в худшем – они даже не выезжают на место. На сегодняшний день порядка 40 храмов УПЦ, в основном в западных областях Украины, находятся либо в руках раскольников, либо в руках представителей откровенно бандитских формирований. И на сегодняшний день государство как не проявляло, так и не проявляет никакой политической воли для того, чтобы остановить процесс захватов и каким-то образом приструнить этих захватчиков", – заключил украинский политик.

Ситуация вокруг УПЦ обострилась после заявлений Константинопольского патриархата о начале подготовке "украинской автокефалии" – административной независимости от других церквей.

РПЦ осудила этот шаг, фактически разорвав дипломатические отношения с Константинополем. В РПЦ также призвали предстоятелей других поместных церквей начать всеправославное обсуждение сложившейся ситуации.

Священный синод РПЦ, Архиерейский синод Русской православной церкви за рубежом и Священный синод УПЦ приостановили служение с иерархами Константинопольского патриархата.

*Организация, запрещенная в России