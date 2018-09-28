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Политолог прокомментировал возможный уход Кучмы из контактной группы

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© РИА Новости / Виктор ТолочкоПерейти в фотобанкПредставитель от Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в МинскеПредставитель от Украины в контактной группе по Донбассу Леонид Кучма в Минске
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма заявил, что уйдет из контактной группы по Донбассу "в критическом возрасте". В эфире радио Sputnik политолог Денис Батурин рассказал, как это отразится на процессе, и назвал одного из претендентов на пост.

Представитель Киева на переговорах в Минске по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кучма заявил, что покинет свой пост по достижении "критического возраста".

Экс-президенты Украины Леонид Кучма
© РИА Новости / Егор Еремов
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"Я для себя уже давно принял решение, когда я достигну своего критического возраста, я должен буду поблагодарить всех, кто со мной там (в контактной группе – ред.) работал, и уйти, дать возможность поработать другим. До ста поездок в Минск. Когда-то надо мне остановиться. Когда я достигну критического возраста, я должен принять такое решение", – заявил Кучма, которого цитирует сайт "Сегодня.ua".

Он отметил, что каждый раз после переговоров в Минске по двое суток "отходит" от них, а перед встречами "обязательно (принимает – ред.) таблеточку успокаивающую под язык". По словам Кучмы, переговоры всегда очень трудные.

Летом 2018 года Кучме исполнилось 80 лет.

В эфире радио Sputnik политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин высказал мнение, что уход Леонида Кучмы из контактной группы станет потерей для переговорного процесса.

"Уход Леонида Кучмы из контактной группы по Минску, если не будет найдена ему значимая замена, конечно, повлияет на переговорный процесс, но в какой степени, сейчас сказать трудно. Кучма – политик крайне опытный, известный, весьма компромиссный. Он знаком и с российским руководством, и с руководством зарубежных стран. Словом, это политик достаточно авторитетный. Для процесса это, конечно, будет потеря. Наверняка замена будет найдена, но как скоро – вопрос сложный. Думаю, что в этой ситуации одним из претендентов, который может занять позицию Леонида Кучмы, может стать (член партии "За Життя", лидер общественного движения "Украинский выбор – Право народа") Виктор Медведчук, хотя он и так причастен к минскому процессу. Это известный украинский политик, кстати, бывший глава администрации Леонида Кучмы. Он проявляет достаточную активность в гуще минского процесса", – сказал Денис Батурин.

Проблема урегулирования украинского кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности, в "нормандском формате" (РФ, Франция, ФРГ, Украина). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске, в ходе встреч контактной группы при посредничестве РФ и ОБСЕ.

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