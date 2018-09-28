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Политолог: венгры на Украине не хотят быть "абстрактными украинцами"

(обновлено: 16:08 28.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМинистр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017Министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Глава МИД Венгрии прокомментировал выдачу венгерских паспортов украинцам, отметив, что процедура не нарушает международных норм. В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказала мнение, что в Киеве забывают об идентичности народов.

Выдача венгерских паспортов ряду граждан Украины не нарушает никакие международные нормы, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Двойное гражданство – это вполне обычное явление в Европе, и такой подход практикуют во многих странах, в том числе в Венгрии и Румынии. Существуют определенные юридические требования и условия, которым необходимо соответствовать, чтобы стать гражданином Венгрии, но в этом нет ничего необычного", – сказал Сийярто в интервью телеканалу "Россия 24".

Въезд в город Берегово в Закарпатской области Украины
CC BY 3.0 / Rovás Alapítvány / Rovas Foundation /
Что делать – украинцы хотят венгерские паспорта? Киев идет в ООН
Он отметил, что на территории Украины живут венгры, "которые соответствуют критериям, определенным венгерским законодательством".

"И если человек отвечает установленным требованиям, такой человек получает венгерское гражданство и вместе с ним венгерский паспорт. В этой связи, когда венгерский консул (на Украине) вручил венгерский паспорт новым гражданам Венгрии, которые по закону имели право получить венгерское гражданство, он никоим образом не нарушил ни украинское, ни венгерское законодательство, ни нормы международного права", – добавил министр.

Ранее Служба безопасности Украины возбудила дело из-за выдачи венгерских паспортов украинцам в городе Берегово Закарпатской области, который расположен возле границы с Венгрией. После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Киев намерен выслать консула Венгрии из страны. Украинский МИД заявляет, что Венгрия выдала в Закарпатской области более 100 тысяч паспортов. 

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева прокомментировала ситуацию.

"Украинское руководство пытается строить национальное государство и для этого активно занимается построением украинской гражданской политической нации, забывая о том, что на ее территории, помимо малороссов, есть много представителей других народов и этносов. Венгры, румыны и жители Львовщины заявляют, что они не малороссы, что у них есть свой язык, своя культура, и им вовсе не хочется превращаться в неких абстрактных украинцев. И Венгрия в данном случае занимается защитой своих соотечественников – это нормально. Раздача паспортов – это совершенно законно. Есть вероятность того, что государство Украина распадется, если ее руководство не вспомнит, что у человека, помимо гражданства, есть еще и идентичность", – сказала Наталья Макеева. 

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств. Ранее Сийярто заявил, что Будапешт инициирует пересмотр соглашения об ассоциации Украины с ЕС из-за этого документа. 

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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scipio.pc
Венгры забыли что в Украине действует украинское законодательство, а оно двойное гражданство запрещает...
16:10
28.09.2018
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