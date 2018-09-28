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Политолог: Украина могла бы стать аванпостом НАТО, если бы не одно "но"

(обновлено: 15:46 28.09.2018)
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© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса IslandПрезидент Украины Петр Порошенко на церемонии передачи Военно-морским силам Украины двух патрульных катеров береговой охраны класса Island
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Петр Порошенко заявил, что его страна де-факто является восточным флангом НАТО. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Бычков высказал мнение, что киевские власти как обычно выдают желаемое за действительное.

Президент Украины посетил базу береговой охраны США в Балтиморе, где состоялась церемония передачи Киеву двух списанных американских патрульных катеров.

"Украина является де-факто восточным флангом НАТО, и этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами", – цитирует Порошенко RT.

Во время проведения совместных учений Военно-Морских Силы Украины с эсминцем ВМС США Джеймс Уильямс. 2 декабря 2017
© Фото : ВМС ВС Украины/ТРС МОУ "БРИЗ"
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По словам лидера Украины, передача украинской стороне двух катеров береговой охраны класса "Айленд" чрезвычайно значима и является подтверждением того, "насколько важна Украина для будущего всего свободного мира".

Порошенко констатировал, что на сегодняшний день Киев получил от Вашингтона более 1 млрд долларов "на поддержку безопасности", включая содействие реформе оборонного сектора Украины и поддержку внедрения закона о нацбезопасности, благодаря чему украинская армия становится "совместимой" с Вооруженными силами Соединенных Штатов и НАТО.

В эфире радио Sputnik руководитель Департамента стран СНГ Института политических исследований, политолог Алексей Бычков прокомментировал слова президента Украины.

"Заявление Порошенко – это попытка выдать желаемое за действительное. Оно, в том числе, связано с выборами, которые грядут на Украине. История не терпит сослагательных наклонений, но Украина в перспективе могла бы стать аванпостом НАТО на восточных европейских рубежах альянса, замкнув так называемое кольцо НАТО вокруг России. Но события 2014 года спутали все карты, сломали эти планы. Если бы на сегодняшний день Крым оставался в составе Украины, то вместо стоянок флота РФ там находились бы боевые корабли НАТО. Но этого не произошло. В НАТО не могут вступать государства, у которых не урегулирован территориальный спор. И такие страны как Грузия, Украина, которые всячески стремятся в блок, попасть туда не могут. То, что США передают Украине какое-то вооружение, это не что иное, как просто попытка не сбрасывать со счетов Украину, попытка показать: мол, мы по-прежнему нацелены на ваше усиление. Но при этом поставки вооружения осуществляются на базе списанной техники, устаревших средств обороны, не востребованных в самих США. Вместо утилизации они направляются на Украину и в другие страны, жаждущие вступления в НАТО", – сказал Алексей Бычков.

Патрульный катер береговой охраны Пограничной службы ФСБ России в Керченском проливе
© РИА Новости / Александр Полегенько
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Последние несколько лет Киев активно добивается вступления в Североатлантический альянс. В декабре 2014 года Рада внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства, а в июне 2016-го – дополнительные изменения, которые определяют вступление в альянс целью внешней политики государства. Новая военная доктрина страны предусматривает, что к 2020 году Украина обеспечит полную совместимость своих Вооруженных сил с силами стран альянса.

В ноябре прошлого года генсек организации Йенс Столтенберг заявил, что для вступления в НАТО стране необходимо сконцентрироваться на "модернизации оборонных институтов, борьбе с коррупцией и усилении демократии". В свою очередь, бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет много времени. 

Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в альянсе в ближайшие 20 лет.

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