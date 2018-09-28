Аналитик оценил шансы Германии и Турции в газовом споре с США

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, как Анкара и Берлин отстаивали в споре с Вашингтоном право закупать газ у России. Аналитик в области энергетики Николай Хренков в эфире радио Sputnik высказал свой взгляд на ситуацию.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что вместе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель отстаивал право закупать газ у России в споре с американским президентом Дональдом Трампом.

Лидеры трех стран пообщались 11-12 июля на саммите НАТО в Брюсселе.

"Трамп сказал участникам: "Вы все кормите Россию, Германия дает ей много денег". О Турции он не сказал из вежливости. Но я не выдержал и ответил, что мы получаем 50% нашего природного газа из России, а если мы не будем его покупать, наши граждане будут мерзнуть зимой. Потом в разговор вступила канцлер Германии Меркель, которая сказала, что Германия получает 38% газа и она также не может допустить, чтобы ее народ мерз", – сообщил Эрдоган журналистам на борту самолета на пути в Германию. Его слова приводит телеканал A Haber

По словам турецкого президента, США продолжают санкционную политику, навязывая ее другим странам, в то время как нельзя установить справедливый мировой порядок по принципу "прав тот, кто сильнее".

Эрдоган подчеркнул, что его страна не присоединится к санкциям США, вводимым в одностороннем порядке.

"Смех в зале (на сессии Генассамблеи ООН, – ред.), когда Трамп говорил об экономической ситуации, открыто демонстрирует мнения участников", – добавил лидер Турции.

Независимый аналитик в области энергетики, обозреватель Федерального агентства новостей Николай Хренков в эфире радио Sputnik отметил, что налицо желание некоторых стран противостоять давлению США.

"Мы в данном случае видим консолидированную позицию европейских государств, в данном случае Турция тоже к ним причисляется, которые заинтересованы в российском газе, причем, не только по каким-то коммерческим соображениям, но с целью обеспечения своего народа теплом. И они, во всяком случае, Эрдоган, будут противиться попыткам американцев уговорить их не покупать газ у России. Судя по всему, и Германия тоже настроена сопротивляться давлению со стороны США и продолжать закупку газа у России, который она импортирует уже на протяжении десятилетий", – сказал Николай Хренков.

По его мнению, в газовом споре с США у европейских стран, как и у Турции, есть неплохие шансы отстоять свою точку зрения.

"Кто победит в этом споре? Я думаю и надеюсь, что Европа. Ведь речь идет не просто о том, где выгодно купить и где выгодно продать, речь идет об обеспечении потребителей этих стран. Поэтому они кровно заинтересованы в российском газе. Они знают, что Россия всегда обеспечивает стабильные поставки, они знают, что Россия – это крупнейшая газовая держава. И главное – они знают, что это надежно и гарантированно, в то время как поставки СПГ всегда несут элемент риска и непредсказуемости – как в ценовом отношении, так и в плане доставки. Так что в целом, я думаю, европейцы в данном случае сумеют отстоять поставки газа из России и добиться того, что в итоге будет построен "Северный поток-2"", – заключил эксперт.

Поставки энергоресурсов по всему миру – один из важнейших пунктов в повестке американской администрации. В середине июля глава ЕК Жан-Клод Юнкер после консультаций с Трампом заявил, что ЕС готов инвестировать в строительство новых терминалов для приема сжиженного природного газа при условии конкурентоспособных цен.

С помощью СПГ Вашингтон стремится потеснить Россию – лидера поставок энергоресурсов на европейский рынок. В американской администрации уверяют, что преследуют исключительно благие цели – диверсифицировать рынок ЕС и не дать Москве использовать поставки энергоресурсов "как способ давления на европейских партнеров".

Также Вашингтон выступает против строительства газопровода "Северный потока-2", заявляя, что этот проект сделает Европу "зависимой от российских энергоресурсов".