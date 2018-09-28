Эксперт: боеготовность армии РФ вызывает в Лондоне "разочарование и испуг"

Британские СМИ напугало видео со стрельбой комплекса "Бастион". Комментируя публикацию в эфире радио Sputnik, военный политолог Андрей Кошкин высказал мнение, что главной задачей авторов статьи было вызвать беспокойство западного мира.

Британский таблоид The Daily Express прокомментировал видео с учений Северного флота, на котором показана работа берегового ракетного комплекса "Бастион".

Публикация вышла под заголовком "Россия угрожает третьей мировой: Путин одобрил первый запуск сверхзвуковых ракет". В заголовке не указано, что речь идет об учениях. Статья проиллюстрирована коллажем, на котором крупным планом изображен российский президент на фоне летящих ракет.

"Леденящие кровь видеоматериалы демонстрируют запуск сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет "Оникс" с острова Котельный", – говорится в статье.

Журналисты указали на то, что ракеты запускались в Арктике. "Это совпало с недавними заявлениями Москвы о том, что под арктическим льдом находятся полезные ископаемые", – пишет The Daily Express.

В статье не объясняется, как это связано с запуском ракет.

После этого авторы материала процитировали короля Иордании Абдаллу II, выступившего в ГА ООН с речью об опасности третьей мировой войны.

В эфире радио Sputnik военный политолог, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал публикацию.

"На сегодняшний день Вооруженные силы РФ имеют все необходимое, чтобы обеспечить безопасность своего государства. Наша армия, находясь в высокой степени боевой готовности, постоянно совершенствует свое мастерство в соответствии с планами боевой подготовки. Выполнение этих планов вызывает серьезное разочарование, опасения, испуг у наших оппонентов с туманного Альбиона. Великобритания опять высказывает суждение – якобы Россия готовится к третьей мировой войне. Хотя мы не делаем ни заявлений, ни провокационных действий, которые могли бы характеризовать некую агрессивность с нашей стороны. Просто Великобритания, находясь в пылу обвинений в адрес России по недоказанному инциденту с отравлением (экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери – ред.), продолжает генерировать в информационном пространстве нападки против РФ, желая вызвать беспокойство всего западного мира", – сказал Андрей Кошкин.