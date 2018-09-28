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"Изощренный уровень низости". Эксперт об инциденте в Киеве с дипломатами РФ

(обновлено: 13:10 28.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники антироссийской акции радикалов в Киеве. 18 февраля 2018Участники антироссийской акции радикалов в Киеве. 18 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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В Киеве облили нечистотами и повредили автомобили российских дипломатов. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов отметил, что подобные явления на Украине имеют "широкий диапазон".

Автомобили российских дипломатов в Киеве облили нечистотами и повредили, сообщили РИА Новости в пресс-службе российского посольства.

Беспорядки у посольства РФ в Киеве
© REUTERS / Oleg Pereverzev
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"Автомобили дипломатов облили нечистотами и краской оставили оскорбительные надписи. Прокололи шины и оторвали номера…", – сказал представитель дипведомства.

Сотрудники посольства отметили, что во время "хулиганской акции" злоумышленники бросили на территорию дипобъекта несколько дымовых шашек.

Как отмечается в комментарии на сайте посольства, в это время украинские полицейские "молча наблюдали за бесчинствами распоясавшихся бандитов, ничего при этом не предпринимая". 

Российское дипведомство готовит ноту протеста МИД Украины.

Как сообщило издание "Еспресо", инцидент произошел во дворе дома, где проходил ужин по случаю отставки главы Россотрудничества Константина Воробьева.

Злоумышленники оставили на асфальте надпись краской "Воробьев, прощай".

Сотрудники службы безопасности у посольства Российской Федерации в Киеве, архивное фото
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Мнение: нападения на посольство РФ прекратятся со сменой власти в Киеве
В мае радикалы напали на Воробьева возле дома в Киеве, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.

До этого они не раз нападали на здание Россотрудничества. В феврале около 30 представителей радикальных организаций ворвались в здание и устроили погром. По словам Воробьева, нападение устроили члены организаций "Правый сектор"* и С14*, которые требовали свернуть работу центра.

Политолог, журналист Юрий Светов в эфире радио Sputnik отметил, что подобные действия на Украине в отношении российских представителей стали уже нормой.

"Такое обращение с любым человеком, который является неугодным киевской власти, встречается на Украине регулярно. То есть травля своих оппонентов – это норма политической жизни нынешней Украины. Мы видим широкий диапазон этого явления – от убийства журналистов и неугодных политиков до травли любого человека за то, что он, допустим, положительно отзывается о России. Как мы будем реагировать? Цивилизованно. Конечно, мы не станем, подражая им, поступать так же с украинскими дипломатами. При этом мы должны быть готовы к тому, что уровень низости, до которого падают представители украинской власти и вдохновленная ими украинская публика, может быть самым изощренным", – сказал Юрий Светов.

*Экстремистские организации, запрещенные в России

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