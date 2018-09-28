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Волков: отчет Константинополя по истории УПЦ вызывает сочувственные улыбки

(обновлено: 12:31 28.09.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкКиево-Печерская лавраКиево-Печерская лавра
© РИА Новости / Стрингер
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В РПЦ прокомментировали отчет Константинополя по истории церкви на Украине. В эфире радио Sputnik пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков отметил, что за реальную историю УПЦ пытаются выдать ее интерпретацию.

Константинопольский патриархат представляет недостоверные сведения об истории церкви на Украине, для утверждения истины нужна серьезная научная дискуссия с использованием архивных документов, заявил РИА Новости замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерей Николай Балашов.

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© РИА Новости / Стрингер
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Константинопольский патриархат ранее опубликовал на своем сайте 29-страничный текст "Вселенский трон и церковь Украины – говорят документы", в котором попытался обосновать претензии на право предоставить автокефалию украинской церкви. 

Церковно-научный центр "Православная энциклопедия" ранее также начал публикацию документов, связанных с воссоединением Киевской митрополии с Русской православной церковью в XVII веке и историческими предпосылками этого. По оценке Московского патриархата, собран "огромный массив документов, около 900 страниц".

"Публикация в последнее время ряда материалов, касающихся данного вопроса, представителями Константинополя делает возможной хотя бы заочную дискуссию по вопросу о данном комплексе документальных источников, и Русская церковь к этой дискуссии готова", – сказал Балашов.

Протоиерей отметил, что РПЦ считает научную дискуссию крайне важной, "поскольку на недостоверных исторических основаниях Константинопольская церковь предполагает принять решение огромного значения для всей православной церкви".

В ходе встречи в Стамбуле 31 августа патриарх Кирилл предложил константинопольскому патриарху Варфоломею "провести встречу ученых и иерархов, на которой можно было бы обсудить исторические документы, касающиеся вопроса о включении Киевской митрополии в состав Московского патриархата в 1686 году", отметил Балашов.

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© РИА Новости / Евгения Новоженина
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"В некоторых комментариях представителей Константинопольского патриархата, включая и константинопольского патриарха Варфоломея, звучала трактовка документов 1686 года как якобы представляющих только временное право патриархов Московских рукополагать митрополита Киевского. На самом деле документы свидетельствуют об обратном – никакой речи о временном характере этого решения в них не содержится, так же, как и представлений о неполном характере юрисдикции Московского патриархата над Киевской митрополией", – сказал протоиерей.

В минувшее воскресенье Константинопольский патриарх Варфоломей I заявил, что Украина вскоре получит автокефалию, потому что "у нее есть право на получение статуса". Против подобного решения выступили РПЦ, а также другие патриархи и митрополиты.

В эфире радио Sputnik священник, пресс-секретарь патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александр Волков отметил, что Константинопольский патриархат интерпретирует историю церкви на Украине.

"Это их интерпретация истории, интерпретация событий… Все это они подверстывают под то представление, которое им сейчас выгодно. Им выгодно представлять все в таком свете, вот они и поручили своим подчиненным людям создать некую историческую картинку, ее они и опубликовали. Эта картинка никакого отношения к реальной истории не имеет, а вызывает только сочувственные улыбки у людей, которые занимаются историей профессионально. По этой публикации можно судить о качестве их полемики, их аргументов и тех претензий, которые сейчас Константинопольский патриархат предъявляет к Украинской православной церкви и в целом к православию на Украине", – сказал Александр Волков.

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