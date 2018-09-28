РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

Мнение: "доказательства" по делу Скрипалей уже набили оскомину

(обновлено: 10:56 28.09.2018)
05410
© AP Photo / Matt DunhamСотрудник спецслужб у дома на улице Ролленстоун стрит в СолсбериСотрудник спецслужб у дома на улице Ролленстоун стрит в Солсбери
© AP Photo / Matt Dunham
В деле Скрипалей появился третий подозреваемый, сообщает The Telegraph. Комментируя публикацию в эфире радио Sputnik, директор Института стратегического планирования, профессор Александр Гусев высказал мнение, что выводы британской прессы похожи на манию.

Спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции Великобритании установили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет The Telegraph.

Александр Петров и Руслан Боширов на стоп-кадрах записи камеры видеонаблюдения
© РИА Новости / Metroplitan Police
Перейти в фотобанк
Политолог: ложь Лондона по "делу Скрипалей" вызывает отвращение
Как утверждает издание, третий подозреваемый также является сотрудником ГРУ, его имя не называется. СМИ пишет, что он посещал Солсбери, чтобы собрать разведывательную информацию для Петрова и Боширова. В частности, мужчина составил план переулка, где жил Скрипаль, и выяснил, какой дверью он пользуется.

Ранее британский проект Bellingcat сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к отравлению Руслан Боширов "на самом деле" является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Портал и раньше публиковал информацию, не находившую подтверждения.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал публикацию The Telegraph.

"Дело Скрипалей разваливается, и это все понимают. Поэтому практически ежедневно в британских СМИ появляются какие-то новые "доказательства": новые люди – это касается и работников посольства, и людей сопровождения. Людей сопоставляют и так далее – продолжают притягивают за уши все что угодно. То есть идет процесс, и он уже независим от британских властей. Хотя всем понятно, что в деле Скрипалей нет российского следа, что те люди, которых обвиняет Лондон, никакого отношения к отравлению не имеют. Понятно, что России, ее руководству это отравление было не нужно. Честно говоря, это дело уже набило оскомину. Ежедневные поиски людей, причастных к этому отравлению, вызывают недоумение. Столь настойчиво искать российский след, прослеживать "участие" граждан России в отравлении бывшего офицера ГРУ – это, наверное, заслуживает отдельной повести. Но это все уже из области маниакальной", – сказал Александр Гусев.

Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Политолог рассказал, зачем Британии первенство в "антироссийском клубе"
По утверждению британской стороны, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД РФ уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена