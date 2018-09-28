Мнение: "доказательства" по делу Скрипалей уже набили оскомину

В деле Скрипалей появился третий подозреваемый, сообщает The Telegraph. Комментируя публикацию в эфире радио Sputnik, директор Института стратегического планирования, профессор Александр Гусев высказал мнение, что выводы британской прессы похожи на манию.

Спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции Великобритании установили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет The Telegraph.

Как утверждает издание, третий подозреваемый также является сотрудником ГРУ, его имя не называется. СМИ пишет, что он посещал Солсбери, чтобы собрать разведывательную информацию для Петрова и Боширова. В частности, мужчина составил план переулка, где жил Скрипаль, и выяснил, какой дверью он пользуется.

Ранее британский проект Bellingcat сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к отравлению Руслан Боширов "на самом деле" является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Портал и раньше публиковал информацию, не находившую подтверждения.

В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал публикацию The Telegraph.

"Дело Скрипалей разваливается, и это все понимают. Поэтому практически ежедневно в британских СМИ появляются какие-то новые "доказательства": новые люди – это касается и работников посольства, и людей сопровождения. Людей сопоставляют и так далее – продолжают притягивают за уши все что угодно. То есть идет процесс, и он уже независим от британских властей. Хотя всем понятно, что в деле Скрипалей нет российского следа, что те люди, которых обвиняет Лондон, никакого отношения к отравлению не имеют. Понятно, что России, ее руководству это отравление было не нужно. Честно говоря, это дело уже набило оскомину. Ежедневные поиски людей, причастных к этому отравлению, вызывают недоумение. Столь настойчиво искать российский след, прослеживать "участие" граждан России в отравлении бывшего офицера ГРУ – это, наверное, заслуживает отдельной повести. Но это все уже из области маниакальной", – сказал Александр Гусев.

По утверждению британской стороны, 4 марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, что спровоцировало крупный международный скандал: в Лондоне тут же поспешили обвинить в этом Россию.

Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД РФ уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.

Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.