Мнение: "доказательства" по делу Скрипалей уже набили оскомину

Спецслужбы и контртеррористическое подразделение полиции Великобритании установили личность третьего подозреваемого в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, пишет The Telegraph.
Ранее британский проект Bellingcat сообщил, что подозреваемый Лондоном в причастности к отравлению Руслан Боширов "на самом деле" является полковником ГРУ по имени Анатолий Чепига. Портал и раньше публиковал информацию, не находившую подтверждения.
В эфире радио Sputnik директор Института стратегического планирования, доктор политических наук, профессор Александр Гусев прокомментировал публикацию The Telegraph.
"Дело Скрипалей разваливается, и это все понимают. Поэтому практически ежедневно в британских СМИ появляются какие-то новые "доказательства": новые люди – это касается и работников посольства, и людей сопровождения. Людей сопоставляют и так далее – продолжают притягивают за уши все что угодно. То есть идет процесс, и он уже независим от британских властей. Хотя всем понятно, что в деле Скрипалей нет российского следа, что те люди, которых обвиняет Лондон, никакого отношения к отравлению не имеют. Понятно, что России, ее руководству это отравление было не нужно. Честно говоря, это дело уже набило оскомину. Ежедневные поиски людей, причастных к этому отравлению, вызывают недоумение. Столь настойчиво искать российский след, прослеживать "участие" граждан России в отравлении бывшего офицера ГРУ – это, наверное, заслуживает отдельной повести. Но это все уже из области маниакальной", – сказал Александр Гусев.
Москва не раз предлагала провести совместное расследование, однако Британия игнорировала эту инициативу. Также МИД РФ уличил британского премьера Терезу Мэй во лжи: она утверждала, что яд изготовили в России, однако в лаборатории Портон-Даун это опровергли.
Позднее Лондон предъявил фотографии двух "подозреваемых", утверждая, что это офицеры ГРУ – Александр Петров и Руслан Боширов. Сами мужчины рассказали в интервью главному редактору Sputnik и RT Маргарите Симоньян, что посещали Британию как туристы и не связаны со спецслужбами.