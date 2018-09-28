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Мнение: слова спецпредставителя США об инциденте с Ил-20 - намек на рецидив

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© РИА Новости / Министерство обороны РФПерейти в фотобанкФрагмент инфографики, демонстрируемый на специальном брифинге министерства обороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья СирииФрагмент инфографики, демонстрируемый на специальном брифинге министерства обороны России об обстоятельствах крушения Ил-20 ВКС России у побережья Сирии
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Госдеп заявил об опасности инцидента с крушением Ил-20 в Сирии. В эфире радио Sputnik ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин прокомментировал это заявление.

 Инцидент с Ил-20 является опасным примером эскалации в Сирии, которую нужно остановить, заявил спецпредставитель США по сирийскому диалогу Джеймс Джеффри.

"Это пример того, чего мы пытаемся избежать в более широком масштабе — десять дней назад предположительно израильские силы атаковали иранские военные цели, в результате сирийские ВС попытались атаковать предполагаемые израильские силы и в конце концов попали по российским ВС. Это сценарий эскалации, который нам необходимо срочно остановить", — сказал Джеффри, комментируя инцидент с Ил-20 на брифинге в Нью-Йорке на полях Генассамблеи ООН.

"Сейчас в Сирии пять государственных вооруженных сил: американские, русские, турецкие, иранские и израильские — последние, во всяком случае, присутствуют в воздухе. Они по всей Сирии наталкиваются друг на друга", — добавил Джеффри, выразив мнение, что конфликт в Арабской республике необходимо "заморозить любым возможным способом".

В эфире радио Sputnik профессор Академии военных наук РФ, ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин прокомментировал заявление спецпредставителя США.

"Такое заявление американской стороны вызывает большое удивление. Трагедия, которая случилась с Ил-20, связана с тем, что некоторые страны ведут себя неадекватно в воздушном пространстве. И те предостережения, которые прозвучали в словах американского представителя, можно адресовать как американской стороне, так и израильской, поскольку именно они создают разные опасные ситуации, причем создают их инициативно, безо всяких видимых причин. Как известно, между РФ и США, РФ и Израилем существуют соглашения о предотвращении инцидентов в небе над Сирией. Чтобы трагедий больше не было, нужно скрупулезно соблюдать эти соглашения. А в словах американского представителя я увидел какой-то намек на "рецидив" именно с их стороны – что они могут создавать подобного рода ситуации. Но это не должно повториться", — сказал Владимир Козин.

В прошлый понедельник, 17 сентября, ракетой сирийского комплекса С-200 был сбит российский Ил-20, который возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли пятнадцать российских военных. При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне. Москва в рамках мер по повышению безопасности российских военнослужащих в течение двух недель передаст Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300.

В свою очередь, в Израиле отвергли обвинения в гибели Ил-20 и возложили ответственность на Сирию и Иран.      

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