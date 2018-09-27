Эксперт: солдаты НАТО замерзают в Норвегии? Пусть ватники у нас попросят

Прибывшие в Норвегию на учения НАТО военные из Нидерландов остались без зимней униформы в мороз. По словам военного эксперта Алексея Леонкова, это не первый подобный случай. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

Военнослужащие из Нидерландов, прибывшие в Норвегию на учения НАТО, остались без зимней униформы в мороз, сообщает газета Aftenposten.

Нидерландские Вооруженные силы не закупили необходимое обмундирование для солдат, поэтому им придется приобрести его самостоятельно, уточнили в СМИ.

По словам статс-секретаря Минобороны Нидерландов Барбары Виссер, ведомство не предусмотрело, что в это время года в Норвегии будут такие низкие температуры. Она объяснила это тем, что на осенних учениях в Литве теплая одежда не потребовалась.

Выступая в парламенте страны, Виссер подчеркнула, что военные не должны самостоятельно оплачивать расходы на покупку теплого обмундирования – необходимо выплатить им компенсацию в размере тысячи евро.

"Солдаты должны получить необходимую одежду. Я не хочу, чтобы это повторилось снова", – заключила Виссер.

Коммерческий директор журнала "Арсенал Отечества", военный эксперт Алексей Леонков в эфире радио Sputnik отметил, что это не первый подобный случай, когда солдаты НАТО сталкиваются с отсутствием необходимой экипировки.

"Вообще униформа, которая разрабатывается для ведения боевых действий, имеет версии для жарких стран, для тропических стран и для стран, имеющих суровый климат, но, видимо, тот комплект, который входил в обмундирование специалистов из Голландии, не включал одежду для суровых условий. При этом такое случалось не только у голландцев, такое было и у других армий. Была информация о том, что морские пехотинцы США, которые проводили какие-то совместные учения с норвежцами, очень страдали от холода и жаловались своему начальству, что им не хватает экипировки. Поэтому это явление – системное. То есть это говорит о том, что если бы случились какие-то серьезные боевые действия за полярным кругом, то большинство частей стран НАТО столкнулись бы именно с этими трудностями (с отсутствием соответствующей экипировки – ред.), я уже не говорю про технику – способна ли она вести боевые действия в условиях Крайнего Севера", – сказал Алексей Леонков.

Однако, по его словам, выход из данной ситуации вполне можно найти.

"Что можно посоветовать военным из Голландии? Либо договориться с нами – мы им ватников подбросим, либо договориться с канадцами – может, они им куртки "аляски" и другую экипировку предоставят, чтобы они там не позамерзали. А то проблемы со здоровьем и невозможность продолжать службу – им вполне "светят"", – заключил военный эксперт.

Учения НАТО Trident Juncture пройдут в Норвегии с 25 октября по 7 ноября. В маневрах примут участие более 40 тысяч военнослужащих альянса, до десяти тысяч транспортных средств, 130 воздушных средств и 70 кораблей из 30 стран.