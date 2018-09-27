Политолог прокомментировал введение Киевом новых санкций против России

Украина ввела санкции против ряда российских предприятий. Политолог Иван Мезюхо в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны антироссийские выпады Киева, которые мы наблюдаем в последнее время.

Киев ввел санкции против ряда российских предприятий, сообщила пресс-служба СБУ.

Ограничения коснутся "РЖД Логистики", "Промкомплекспласта" и "Газгольдера". Отмечается, что под санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины и Минэкономики попал и ряд "других субъектов хозяйствования" из России.

Киев обвиняет их в сотрудничестве с компаниями из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Служба безопасности Украины утверждает, что эти предприятия заключили "внешнеэкономические соглашения" с транспортными компаниями, работающими на неподконтрольных Киеву территориях в Донбассе. На основании этих договоров происходит "систематическое незаконное перемещение грузов через закрытые пункты пропуска "Изварино", "Должанский" и "Красная Могила" Луганской таможни".

Санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

Киев регулярно вводит санкции против российских компаний, обвиняя их в нарушении украинских законов. Так, в конце прошлого года под ограничения попали десятки предприятий.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение, что принятое Киевом решение о санкциях не в последнюю очередь связано с начавшейся на Украине избирательной кампанией.

"Конечно, Украина подражает Соединенным Штатам Америки в своих антироссийских действиях. Но очередные украинские санкции необходимо рассматривать также в разрезе выборов, которые состоятся на Украине уже в следующем году. (Президент Украины Петр) Порошенко готовится к президентской и парламентской кампании и нагнетает в информационном пространстве антироссийскую истерию. По сути, у украинского президента нет внутриполитических побед, поэтому он серьезно озабочен вопросами внешней политики. С этим связано и его недавнее выступление на сессии Генассамблеи ООН, и новые антироссийские санкции украинского государства. Президент Украины ориентируется на агрессивное националистическое украинское меньшинство, всегда активное в период избирательных кампаний, которое поддерживает вот такой антироссийский курс украинского президента. Понятно, что Украина и дальше будет действовать в антироссийском ключе, учитывая, что Киев отказывается от договора о дружбе, тем самым стреляя себе в ногу", – сказал Иван Мезюхо.