Политолог: США ввязались в санкционную войну, не оценив возможности России

В США заявили, что не могут применять к России те же санкции, что к Ирану. Комментируя это заявление в эфире радио Sputnik, политолог Александр Шатилов отметил, что Вашингтон не учел многих аспектов, пытаясь оказать на Россию санкционное давление.

Американские санкции против России, в отличие от ограничений против КНДР или Ирана, нацелены на отдельных лиц и предприятия, поскольку российская экономика масштабна и хорошо интегрирована в международную финансовую систему и торговлю, следует из сообщения помощника министра финансов США Маршалла Биллингсли.

Выступая перед подкомитетом по финансовым службам и торговле комитета Палаты представителей, Биллингсли заявил, что Минфин выбирает различные подходы для наложения санкций на разные страны, в том числе на Россию, Иран и КНДР.

"Россия отличается от других стран, подверженных санкциям США, в нескольких важных вещах <…> К примеру, мы не можем противодействовать российской агрессии, используя тот же подход, который применяем к Северной Корее или Ирану. У России масштабная экономика, которая хорошо интегрирована в мировую экономику, международную финансовую систему и мировые каналы поставок. Напротив, КНДР и Иран в значительной мере или полностью были изолированы от международной финансовой системы в течение десятилетий", – отметил помощник министра.

Он добавил, что с учетом этих особенностей Штаты применяют такие инструменты, чтобы оказывать максимальное давление на Россию, но при этом сводить к минимуму побочные эффекты от санкций для самих США, их европейских союзников и мировой экономики.

Биллингсли уточнил, что с января 2017 года американская администрация ввела санкции против 232 физических и юридических лиц из ключевых секторов российской экономики.

В эфире радио Sputnik декан факультета социологии и политологии Финансового университета при Правительстве РФ Александр Шатилов прокомментировал заявление Биллингсли.

"США заостряют внимание на экономическом аспекте. Но я бы добавил, что, помимо достаточно диверсифицированной и многоаспектной экономики, Россия обладает еще и политическим, и силовым влиянием в мире, что Вашингтон не может не учитывать в своих санкционных действиях. Россия является членом Совета Безопасности ООН, официальным членом "ядерного клуба" и обладает определенным культурным, идеологическим и политическим авторитетом в мире. У нее есть достаточно широкий пул союзников и еще более широкий пул партнеров, причем, туда входят страны, которые принадлежат Западу, среди них есть и страны-члены НАТО. Все это не позволяет США действовать также агрессивно и безапелляционно, как это происходит, например, в случае с Северной Кореей и Ираном", – сказал Александр Шатилов.

Он отметил, что и в этих странах американские санкции так и не повлияли на их внутреннюю и внешнюю политику, поэтому странно предполагать, что это случится с Россией.

"Иран и Северная Корея продолжают держать удар, что же говорить о России, у которой потенциал – политический, экономический, силовой, ресурсный – гораздо выше. Это очевидный факт. И даже странно, что США ввязались в санкционную войну, не оценив возможности России и ее могущество в мире. В катастрофу Штатам явно погрузить Россию не удалось", – заключил политолог.