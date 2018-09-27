Политолог: в международном расследовании гибели МН17 – "абсолютные провалы"

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, рейс MH17. 28 сентября 2016

Представление в Ньювегейне доклада по расследованию крушения на востоке Украины в 2014 году лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines, рейс MH17. 28 сентября 2016

Австралия признала результаты расследования крушения МН17, заявила глава МИД страны. В эфире радио Sputnik политолог Валерий Пякин высказал мнение, что Международная следственная группа лишь имитирует расследование трагедии.

Глава МИД Австралии Мариза Пейн выразила сожаление в связи с тем, что Россия, по ее словам, не признала результаты работы Международной следственной группы (JIT) по крушению малайзийского Boeing под Донецком в 2014 году, сообщает местный новостной портал News.com.au.

Во вторник, 25 сентября, на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке австралийский министр встретилась с коллегами из Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии, входящих в JIT. По словам Пейн, министры "вновь подтвердили приверженность установлению правды по крушению MH17 и привлечению виновных к ответственности".

"Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала результаты Международной следственной группы, и заявляем вновь, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме следственной группы и полученных ими результатов", – заявила австралийский министр по итогам встречи.

Правительство Нидерландов после встречи министров в Нью-Йорке сообщило, что "в конце мая Нидерланды и Австралия попросили Россию вступить в переговоры по поводу ответственности". Глава МИД Нидерландов Стеф Блок заявил, что "Нидерланды и Австралия находятся в контакте с Россией по дипломатическим каналам".

В эфире радио Sputnik руководитель краевого представительства "Фонда концептуальных технологий", политолог Валерий Пякин высказал мнение, что Международная следственная группа лишь имитирует расследование.

"Все это время от России требуют признать итоги какого-то расследования. Мол, они его завершили и точно знают, что Россия виновна. Глава МИД Сергей Лавров, когда комментировал эти обвинения, напрямую сказал, что Нидерланды обращались к России с просьбой помочь установить факты, доказывающие вину России, и предоставить их следственной группе. Эта следственная группа только имитирует расследование. До сих пор не обнародованы переговоры с украинским диспетчером, который вел Boeing. Во всем абсолютные провалы. Есть много шума по поводу ведущегося расследования, но никаких следственных действий вообще не производится. Это, видимо, происходит от того, что вообще вся политика Запада в наше время оформляется в форме "хайли лайкли" – "весьма вероятно". Поэтому и требуют от России, чтобы она сама придумала, в чем она виновата", – сказал Валерий Пякин.

Минобороны России ранее огласило данные, сняв гриф "совершенно секретно", по ракете, сбившей Boeing рейса MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая самолет ракета "Бук", неоднократно привлекался к АТО в Донецкой и Луганской областях.

Россия призвала JIT запросить у Украины документацию по ракете. Как позже сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, новые материалы по расследованию крушения переданы представителю нидерландской стороны. В СКР заявили о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения MH17 и установления причастных к трагедии лиц.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.