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Эксперт оценил позицию Ватикана по вопросу автокефалии на Украине

(обновлено: 13:32 27.09.2018)
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© РИА Новости / Григорий КостинПерейти в фотобанкАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фотоАкция прихожан Украинской православной церкви Московского патриархата у здания Верховной рады в Киеве. Архивное фото
© РИА Новости / Григорий Костин
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Ватикан опроверг заявление МИД Украины о поддержке автокефалии. Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что Святой престол Ватикан не стремится потакать Киеву в вопросе автокефалии.

Посольство Святого престола на Украине опровергло заявление украинского МИД о том, что Ватикан "уважает" решение Киева о создании автокефальной церкви.

Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий
© РИА Новости / Стрингер
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"Апостольская нунциатура на Украине еще раз подтверждает позицию, многократно высказанную Святым престолом, для которого вопрос создания единой Украинской православной поместной церкви является внутренним вопросом Православной церкви, по которому Святой престол не давал и не намерен предоставлять какую-либо оценку", – говорится в сообщении, опубликованном на сайте нунциатуры.

Ранее министр иностранных дел Павел Климкин встретился с секретарем по межгосударственным отношениям Ватикана архиепископом Полом Ричардом Галлахером. После встречи в МИД Украины заявили, что Святой престол "уважает решение украинского народа относительно создания единой поместной церкви".

В эфире радио Sputnik политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин отметил, что Ватикан занимает в этом вопросе достаточно осторожную, взвешенную позицию.

"Это часто случается с заявлениями украинской стороны: они бегут впереди происходящих событий, часто их выдумывают. Действительно, сейчас они создают информационную почву, чтобы провести свою псевдорелигиозную объединительную реформу по созданию поместной церкви. Константинополь, видимо, встал на тропу раскола внутри вселенского православия. Ватикан же уже неоднократно выражал свое осторожное отношение к этой деятельности. Ватикан занимает довольно осторожную и, можно сказать, взвешенную позицию и не стремится публично потакать процессам, которые идут на Украине. Потому что там видят, что киевские власти в религиозном вопросе не исходят из чисто религиозных мотиваций. Для них религиозная политика – это, прежде всего, политика выдавливания Московского патриархата с Украины, отобрание от УПЦ материальных ценностей и храмов", – сказал Михаил Смолин.

На Украине действуют каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры – "Киевский патриархат" (УПЦ КП) и "Украинская автокефальная православная церковь" (УАПЦ).

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Патриарх Константинопольский Варфоломей
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Религиовед назвал странными действия по "подготовке автокефалии на Украине"

Президент Украины Петр Порошенко пытается добиться признания неканонических религиозных структур и создания на их основе единой поместной автокефальной церкви, вне рамок УПЦ МП. 

Константинопольский патриархат "в рамках подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви на Украине" назначил экзархами в Киеве архиепископа Памфилийского Даниила из США и епископа Эдмонтонского Илариона из Канады.

РПЦ осудила это и выразила Константинополю протест, подчеркнув, что назначение экзархов на Украину – грубейшее попрание церковных канонов.

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