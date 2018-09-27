Военный эксперт: "Пион" "превращается" в разведывательно-ударный комплекс

Модернизацию сверхмощного артиллерийского комплекса "Пион" завершат в 2019 году, сообщили в корпорации "Уралвагонзавод". Военный эксперт Виктор Литовкин в эфире радио Sputnik отметил, что возможности "Пиона" значительно расширятся.

В 2019 году "Уралтрансмаш" закончит модернизацию одного из самых мощных в мире артиллерийских комплексов "Пион", а к 2020 году – сверхмощных минометов "Тюльпан". Об этом сообщили в пресс-службе корпорации "Уралвагонзавод", в состав которой входит "Уралтрансмаш".

В рамках программы по импортозамещению на "Пионах" поставят новые коробки передач, механизмы распределения и агрегаты энергообеспечения машины.

"Кроме того, капитальный ремонт коснется аппаратуры внутренней связи, радиостанции, приборного комплекса системы противоатомной защиты и приборов наблюдения. Будет модернизирована аппаратура приема и обработки данных", – сообщили в пресс-службе.

Что касается "Тюльпанов", то они получат новые приборы наблюдения, радиостанции, аппаратуру внешней связи и приборный комплекс системы противоатомной защиты. Также на них установят дополнительное вооружение.

"Тюльпан" – советский 240-миллиметровый самоходный миномет артиллерии. Он создан для уничтожения укрепленных зданий, скоплений личного состава и вооружения противника. Его начали эксплуатировать в 1972 году. Боевое крещение 2С4 прошел во время войны в Афганистане.

Артиллерийский комплекс "Пион" предназначен для подавления тылов, уничтожения особо важных объектов и средств ядерного нападения в тактической глубине на расстоянии до 47 километров. В 1975 году он поступил на вооружение, его производство продолжалось вплоть до развала Советского Союза. 203-миллиметровая самоходная пушка может стрелять осколочно-фугасными снарядами, а также активно-реактивными боеприпасами. Главное преимущество оружия – возможность использовать бетонобойные и химические снаряды, а также спецбоеприпасы с ядерным зарядом.

В эфире радио Sputnik военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин отметил, что после модернизации возможности комплексов значительно расширятся.

"Модернизация связана с тем, что орудие будет привязано к компьютерным системам навигации, определения координат и привязки к беспилотникам. Это ускорит подготовку данных для стрельбы по обнаруженным целям противника. Не исключено, что они будут работать в связке со спутниками и с летательными аппаратами, например, с такими самолетами как А-50 – самолет радиолокационного обнаружения и управления. Главное достоинство этих систем в том, что они могут применять тактические ядерные боеприпасы. В сегодняшних условиях, когда на границах России наращиваются натовские контингенты, эти орудия как резерв верховного главнокомандующего пригодятся российской армии. Теперь это не просто орудия. Они превращаются в разведывательно-ударные комплексы, которые позволяют в считанные минуты подготовить данные для нанесения ударов по противнику", – сказал Виктор Литовкин.