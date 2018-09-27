Политолог прокомментировал выступление Порошенко на Генассамблее ООН

Украинский президент Петр Порошенко посвятил РФ три четверти выступления на Генассамблее ООН. Политолог Алексей Зудин в эфире радио Sputnik отметил, что слово "Россия" очень активно употребляется Порошенко с самого начала его президентства.

Президент Украины Петр Порошенко посвятил три четверти времени своего выступления – чуть больше 25 минут – на Генеральной ассамблее ООН, рассказывая о претензиях своей страны к России, и всего три с половиной минуты – самой Украине.

Первые две с половиной минуты глава Украины говорил о проблемах международного значения, о многих миллионах беженцев, о том, что "у нас может возникнуть соблазн рассказать о достижениях или грандиозных планах на будущее".

"Однако, с нашей точки зрения, решение фундаментальных проблем, стоящих перед ООН и международным сообществом в целом, гораздо важнее. Мы никогда не забудем, что смысл этой организации заключается в том, чтобы "избавить грядущие поколения от бедствий войны"", – сказал Порошенко.

Затем он перешел к обвинениям России в нарушениях международного законодательства. В этот раз он добавил к "умножению человеческой трагедии… новое измерение: экологическое".

"Она (Россия – ред.) отравляет украинскую землю и вызывает экологическую катастрофу не только в оккупированном Крыму, но и в Донбассе", – заявил президент Украины.

Он продолжил тем, что РФ "теперь нацелена на оккупацию Азовского моря между Украиной и Россией", а также сообщил Генассамблее, что строительство моста через Керченский пролив "незаконно" и "срывает свободный проход международных судов".

Порошенко также в очередной раз сообщил об осужденных в России гражданах Украины Владимире Балухе и Олеге Сенцове, о "репрессируемых и дискриминируемых" в Крыму крымских татарах и этнических украинцах.

Последние три с половиной минуты президент Украины кратко описал достижения своей страны.

Политолог, член экспертного совета Института социально-экономических и политических исследований Алексей Зудин в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Петр Порошенко просто выполняет поставленную Западом задачу.

"Что касается того, что Порошенко большую часть своего выступления посвятил России, это удивления особого не вызывает. Точно так же произошло и во время его недавнего выступления в Раде. Тогда даже кто-то подсчитывал, сколько звучало слово "Россия". Слово "Россия" Порошенко употребляет очень активно с того самого момента, как он стал президентом. При этом употребляется оно в негативном контексте. Собственно говоря, это его основная функция, которую он последовательно и достаточно эффективно выполняет. Задача Порошенко, которую перед ним поставили американские и, возможно, какие-то европейские кураторы – это как можно больше разрушить из того, что связывает Украину и Россию. Вот он и старается", – сказал Алексей Зудин.

По его словам, выступление украинского лидера полностью соответствовало антироссийской политике, проводимой американским истеблишментом.

"Мы знаем, что в отличие от абсолютного большинства своих предшественников (нынешний президент США Дональд) Трамп не совпадает полностью с тем внешнеполитическим курсом, который проводят США. При Трампе внешняя политика США расслоилась – частично она проводится самим Трампом, а частично тем самым "глубинным государством" или истеблишментом, который Трампа пытается всеми силами "утопить" и сбросить с президентского кресла. И здесь (во время выступления на Генассамблеи – ред.), собственно говоря, Порошенко соответствовал именно второй внешнеполитической линии – предельно антироссийской", – заключил политолог.

В эти дни в Нью-Йорке проходит неделя встреч высокого уровня 73-й Генеральной ассамблеи ООН. На ней уже выступил президент США Дональд Трамп, чью речь встретили смехом в зале, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Южной Кореи Мун Чжэ By и другие.