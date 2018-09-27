Крымский депутат о версиях Киева по "прорыву" в Азов: уж лучше бы молчали

В Киеве запутались в версиях "прорыва" кораблей в Азовское море. В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара отметил, что провокация украинской стороны не удалась.

На борту кораблей ВМС Украины "Донбасс" и "Корец" во время их прохода через Керченский пролив были российские лоцманы. Об этом в интервью телеканалу "112 Украина" заявил представитель Киева в Трехсторонней контактной группе генерал Евгений Марчук.

Он признал, что для прохода через мелководный Керченский пролив судам потребовалась помощь лоцманской службы Керчи, хотя любое взаимодействие с крымскими официальными учреждениями, по его словам, запрещено украинским законом об "оккупированных" территориях.

При этом генерал отметил, что "Донбасс" и "Корец" не боевые, а вспомогательные суда, поэтому они могли взять на борт представителей лоцманской службы. Российские лоцманы, по словам генерала, "провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли – сначала до Мариуполя, потом до Бердянска".

Это заявление Марчука противоречит тому, что ранее сообщили в ВМС Украины. Отмечалось, что корабли "не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание Керченским проливом и Азовским морем", при этом "переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке".

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу, 22 сентября, прошли вдоль берегов полуострова, в том числе в исключительной экономической зоне России. Днем в воскресенье украинские корабли под контролем российской стороны прошли под Крымским мостом.

В эфире радио Sputnik депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара прокомментировал версии украинской стороны.

"Бесславный проход так называемого украинского флота через арку Крымского моста выглядит и эпично, и комично. Мы понимаем, в каком состоянии находятся эти корабли. Я, например, предполагал, что судно "Донбасс" застрянет еще по дороге в Керченский пролив, и его придется буксировать. Сутью этого прохода была чистой воды провокация. Но в очередной раз украинская сторона проиграла, в том числе и в информационном отношении. Потому что граждане Украины наблюдали эту грустную картину: два несчастных украинских судна на фоне грандиозного Крымского моста… Кроме того, люди на Украине прекрасно понимают, что не могли суда пройти без согласования с российской стороной под Крымским мостом – конечно же, они запрашивали разрешение. При этом украинская сторона делает вид, что никто ни у кого ничего не просил. Все это настолько смешно… Уж лучше бы молчали. Их провокация не удалась", – сказал Владислав Ганжара.