"Готов и в костюме клоуна…" Политолог о фото Порошенко, насмешившем Сеть

Дональд Трамп и Петр Порошенко в одинаковых костюмах рассмешили пользователей социальный сетей. В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что украинский лидер заметно старается произвести впечатление на президента США.

Снимок президента США Дональда Трампа и президента Украины Петра Порошенко в одинаковых костюмах рассмешил пользователей соцсетей.

На фотографии, которую опубликовал в своем Twitter пресс-секретарь Порошенко Станислав Цеголко, лидеры двух стран позируют с первыми леди Мариной Порошенко и Меланьей Трамп, при этом президенты выглядят идентично: черные пиджаки, белые рубашки и красные галстуки.

Пользователи социальных сетей активно обсуждают снимок.

"Когда даже дресс-код символизирует единство позиций стратегических партнеров", — написал Цеголко.

Многим комментаторам фото показалось смешным.

"Я бы сказал, что дресс-код из одного гардероба. Вот только кто из двоих в чьих обносках, можно догадаться по лыбе Трампа", — отметил @jurgen22061980.

"Вы еще цветом трусов не пробовали единство показать? Придется", — написала @VanillaVanill.

Многие с иронией поинтересовались, сколько пришлось заплатить украинскому президенту за возможность сфотографироваться с Дональдом Трампом.

"Четыреста тысяч долларов-то не пришлось за фото платить?"- написал @sergeimedyants1.

Ранее СМИ сообщали, что Петр Порошенко передал адвокату Трампа Майклу Коэну от 400 до 600 тысяч долларов за организацию короткой встречи с Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома.

В эфире радио Sputnik политолог Владимир Корнилов высказал мнение, что украинский лидер заметно старается произвести впечатление на президента США.

"Порошенко действительно пытается всячески произвести впечатление на Трампа и готов услуживать, прислуживать как угодно. Он мог бы и в клоунском костюме появиться ради встречи с президентом США. Вспомним, как Порошенко закупал для Украины уголь в Пенсильвании после встречи с Трампом. То есть настолько уже готов выслужиться, что тратит деньги на то, чтобы вывести из-за океана то, что можно добывать на Украине или покупать гораздо ближе. Да, ради того, чтобы Трамп хоть как-то приблизил его к себе, и – самое главное – забыл об участии Украины в предвыборной президентской кампании на стороне Хиллари Клинтон, Порошенко готов пойти на любые жертвы", — сказал Владимир Корнилов.

В июле 2017 года президент США Дональд Трамп призвал начать расследование действий Украины по поддержке кандидата Хиллари Клинтон во время избирательной кампании. В Белом доме заявляли, что Национальный комитет Демократической партии "фактически сотрудничал" с украинским посольством, пытаясь найти компромат на соперников.