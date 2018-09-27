Эксперт оценил готовность Киева выполнить условия МВФ для получения кредита

МВФ выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита, пишут СМИ. В эфире радио Sputnik первый замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев высказал мнение о том, готова ли страна к выполнению требований.

Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул Украине четыре условия для получения нового кредита. Об этом со ссылкой на свои источники сообщило издание "Экономическая правда".

По его данным, Киев должен вновь повысить цены на газ на 23%, провести антикоррупционную реформу, принять сбалансированный бюджет и реорганизовать Государственную фискальную службу.

Отмечается, что из-за неспособности выполнить требования текущей программы Киев вынужден договариваться с фондом о stand-by-кредите на 5-6 млрд долларов сроком на 12-15 месяцев.

При этом "Экономическая правда" указывает, что в МВФ перестали доверять Украине, поэтому, вероятно, от Киева потребуют сначала выполнить взятые на себя обязательства.

Кредитная программа stand-by действует с 1952 года, она создана для преодоления кризисных ситуаций и решения проблем с проведением платежей. Кредиты обычно предоставляются на срок от 12 до 24 месяцев, а максимальная продолжительность программы составляет 36 месяцев.

В эфире радио Sputnik первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев оценил готовность Киева выполнить условия МВФ для получения кредита.

"Украине трудно выполнять какие-либо условия, тем более, жесткие условия МВФ, которые требуют жесткой экономии, повышения тарифов и так далее. А в условиях практически предвыборной кампании, которая сейчас разворачивается на Украине, выполнять эти требования еще сложнее. Напомню, Украина и до этого с большим трудом выполняла требования Международного валютного фонда. МВФ даже шел на определенные уступки — в нарушение собственных правил, выдавая средства стране, которая фактически допустила технический дефолт. И на сегодняшний день я не вижу никаких позитивных моментов, которые бы свидетельствовали о том, что положение украинской экономики серьезно улучшилось, и страна сможет выполнять все те требования, которые ей предъявляются", — сказал Игорь Ковалев.

Четырехлетняя программа финансовой помощи МВФ предусматривает выделение Украине 17,5 млрд долларов. В марте 2015 года был перечислен первый транш в 5 млрд долларов, в августе того же года — второй, на 1,7 млрд. В сентябре 2016 года фонд перевел третий транш на сумму миллиард долларов, аналогичный транш Киев получил в 2017-м. Власти Украины рассчитывали получить очередной транш до конца 2017 года, однако до сих пор не получили его.