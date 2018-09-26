Военный эксперт объяснил, почему США выводят батареи ПВО Patriot из Кувейта

США выведут из Кувейта часть батарей ПВО Patriot. Военный эксперт, генерал-майор запаса Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, куда могут быть переброшены эти комплексы.

США согласовали с кувейтскими военными решение о выводе части батарей ПВО Patriot из эмирата, говорится в заявлении руководства генштаба Кувейта, выпущенном в среду.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники в Пентагоне, что США выводят из арабских стран часть размещенных там противоракетных и противовоздушных комплексов, чтобы сконцентрировать усилия на других угрозах, в частности, исходящих от Китая и России. По информации издания, четыре батареи комплексов противоракетной обороны Patriot будут в октябре выведены из Иордании, Кувейта и Бахрейна, где они сейчас размещены.

"Решение США о выводе части батарей ПВО из Кувейта было принято в координации с кувейтской армией. Ракетная система, установленная в Кувейте, в независимом режиме защищает и охватывает географические границы Кувейта", – отмечается в сообщении.

При этом генштаб Кувейта назвал подобные действия США "рутинными".

Генерал-майор запаса, председатель совета директоров Национальной ассоциации объединений офицеров запаса Вооруженных Сил (МЕГАПИР) Владимир Богатырев в эфире радио Sputnik предположил, куда будут переброшены комплексы Patriot из Кувейта.

"Соединенные Штаты Америки не предпринимают ни одного действия на внешнеполитической арене, тем более в военной сфере, не предусматривая какие-то дополнительные шаги для снятия угроз на одном направлении и создания – на другом. Действительно, средства ПВО Patriot в Кувейте на сегодняшний день потеряли свою остроту и необходимость. Но они нужны в других районах Ближнего Востока. В частности, это можно расценивать, в определенной степени, как ответный шаг на решение Российской Федерации передать свои комплексы С-300 Сирийской Арабской Республике. А также надо учитывать последние заявления президента США Дональда Трампа о якобы возрастании угрозы со стороны Ирана. При этом не исключено появление этих комплексом не только на Ближнем Востоке, но и на более удаленных театрах военных действий – в данном случае речь идет о Юго-Восточной Азии и территориях, близких к КНР", – сказал Владимир Богатырев.