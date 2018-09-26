"Как загнанный зверь". Эксперт оценил подсчет Киевом "газовых потерь"

На Украине подсчитали возможные убытки от "Северного потока-2". Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik предположил, что может предпринять Киев для покрытия финансовых потерь.

Украина может потерять до 3% ВВП после запуска газопровода "Северный поток-2", говорится в сообщении на сайте украинского Минфина.

"Реализация проекта "Северный поток-2" может привести к потерям за счет уменьшения экспорта услуг примерно (в объеме – ред.) 2,5-3% от ВВП (только прямые потери)", – отмечается в отчете ведомства о фискальных рисках на 2019 год.

Украинский Минфин также считает, что реализация проекта позволит усилить роль Германии как "газового хаба" для потребителей Западной и Центральной Европы.

Власти РФ неоднократно заявляли, что проект "Северный поток-2" является абсолютно коммерческим и конкурентным, а также не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС. Со своей стороны "Газпром" говорил о готовности сохранить этот транзит после 2019 года, если Киев докажет экономическую целесообразность контракта. Возможные объемы транзита оцениваются в 10-15 млрд кубометров газа в год.

Заведующий сектором энергетического департамента Института энергетики и финансов Юрий Рыков в эфире радио Sputnik высказал мнение, что Украину действительно ожидают достаточно серьезные трудности.

"Я думаю, Украина все-таки надеялась на то, что этот проект будет остановлен. Эти потери за транзит примерно соответствуют пропускной способности "Северного потока-2". 3% ВВП – это заметная сумма, тем более что Украина сейчас находится не в лучшем экономическом положении. И я думаю, что их ожидают серьезные проблемы, и они будут вынуждены обращаться к США, например, за помощью. Может быть, через США усиливать давление на "Газпром" по другим направлениям с точки зрения поставок газа в ЕС. Об их возможностях здесь пока сказать трудно. Но мне представляется, что у них мало шансов", – сказал Юрий Рыков.

Он не исключил, что Киев, чтобы привлечь деньги и покрыть финансовые потери, вполне может пойти на эскалацию конфликта в Донбассе.

"Украина деньги действительно потеряет. Что она предпримет? Она как загнанный зверь. Не исключено, что Киев пойдет на эскалацию военного конфликта. В надежде привлечь какие-то деньги с помощью военных действий", – заключил эксперт.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком".