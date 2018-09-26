Украинский политик: Порошенко боится журналистов – слишком много вопросов

Президент Украины Петр Порошенко выкрикнул "Фейкньюс!" в ответ на заданный в кулуарах ООН вопрос российских журналистов о миротворцах в Донбассе. Украинский политик Владимир Олейник в эфире радио Sputnik прокомментировал поведение украинского лидера.

Президент Украины Петр Порошенко на вопрос российских журналистов о миротворцах в Донбассе выкрикнул: "Фейкньюс!".

Журналисты программы "60 минут" телеканала "Россия-1" накануне снимали сюжет в кулуарах ООН, где проходит 73-я сессия Генеральной ассамблеи, когда там появился президент Украины. Ведущий программы Евгений Попов задал Порошенко вопрос о продвигаемой им инициативе по развертыванию миротворцев ООН в Донбассе. При этом вокруг Порошенко уже собралась толпа журналистов.

Украинский лидер выкрикнул в камеру: "Фейкньюс!" – и скрылся за дверями переговорной комнаты, расположенной рядом с помещением российской делегации, передает корреспондент РИА Новости.

При этом некоторые СМИ утверждают, что Порошенко по ошибке зашел в комнату российской делегации, но вышел оттуда через 15 секунд.

Когда главе российского МИД Сергею Лаврову сообщили, что президент Украины чуть не зашел в его кабинет, он пошутил: "Наверное, с туалетом перепутал".

Ранее Порошенко в ходе Генеральной ассамблеи обсудил с лидерами европейских стран возможность отправки миротворцев ООН на восток Украины. Киев настаивает на том, что миссия ООН должна иметь широкий мандат и разместиться на всей территории Донбасса вплоть до границы с Россией.

В эфире радио Sputnik украинский политик, правозащитник Владимир Олейник прокомментировал линию поведения украинского лидера.

"Поведение Порошенко меня не удивляет. Он выдает себя за демократа, но я помню, как он разговаривал с главным редактором телеканала "5 канал" – в нецензурных выражениях спрашивал, почему его не показывают. Я видел, как буквально на днях Порошенко разговаривал с украинским журналистом, который задал ему неудобный вопрос об обещаниях, о бизнесе. Порошенко отреагировал по-бандитски: мол, выйдем, и я тебе расскажу. Он боится прессы – уж очень много к нему вопросов, связанных с офшорами, с невыполнением Минских соглашений, с коррупцией и так далее. Поэтому он убегает, как в данном случае. Причем убегает не только от общения с журналистами, но и от открытого общения с украинскими избирателями. А то, что он перепутал кабинеты и попал к Лаврову, тоже неслучайно. Я вижу в этом какой-то знак: кто-то другой будет разговаривать с Россией и по Донбассу, и по взаимным проблемам украинско-российских отношений. Это будет уже не Порошенко", – сказал Владимир Олейник.