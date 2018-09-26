Военный эксперт: ракету комплекса "Бастион" перехватить крайне сложно

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры тактических учений Северного флота в районе архипелага Новосибирские острова в Арктике.
На маневрах военные впервые применили береговой ракетный комплекс "Бастион", несущий боевое дежурство на острове Котельный.
Береговой ракетный комплекс "Бастион" способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование – "Яхонт").
Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik отметил основные преимущества "Бастиона".
"Это очень хороший береговой ракетный комплекс, он позволяет держать под контролем более 600 километров побережья. Поскольку скорость противокорабельной крылатой ракеты 2,5 Маха – 750 метров в секунду, то ее крайне сложно перехватить. Это требует от потенциального противника очень больших усилий для создания очень эффективной противоракетной системы. Этот комплекс имеет систему наведения "пустил и забыл", то есть он фактически автономный. С точки зрения современной фантастики, это робот. И это главные его ноу-хау и преимущества. То, что его применили на учениях в Арктике, – прекрасно. Но я не думаю, что это его первые испытания там. При приеме на вооружение комплекс испытывается во всех диапазонах и климатических условиях", – сказал Владислав Шурыгин.