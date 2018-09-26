Военный эксперт: ракету комплекса "Бастион" перехватить крайне сложно

Опубликовано видео пуска сверхзвуковой ракеты комплекса "Бастион" в Арктике. В эфире радио Sputnik военный эксперт Владислав Шурыгин отметил основные преимущества берегового ракетного комплекса.

Телеканал "Звезда" опубликовал кадры тактических учений Северного флота в районе архипелага Новосибирские острова в Арктике.

На маневрах военные впервые применили береговой ракетный комплекс "Бастион", несущий боевое дежурство на острове Котельный.

Расчет комплекса успешно выпустил сверхзвуковую противокорабельную крылатую ракету "Оникс" по морской мишени, находящейся на удалении более 60 километров.

Береговой ракетный комплекс "Бастион" способен поражать надводные корабли разных типов и классов в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия. Боекомплект одного комплекса может включать до 36 ракет "Оникс" (экспортное наименование – "Яхонт").

Военный обозреватель, глава военной секции Изборского клуба Владислав Шурыгин в эфире радио Sputnik отметил основные преимущества "Бастиона".

"Это очень хороший береговой ракетный комплекс, он позволяет держать под контролем более 600 километров побережья. Поскольку скорость противокорабельной крылатой ракеты 2,5 Маха – 750 метров в секунду, то ее крайне сложно перехватить. Это требует от потенциального противника очень больших усилий для создания очень эффективной противоракетной системы. Этот комплекс имеет систему наведения "пустил и забыл", то есть он фактически автономный. С точки зрения современной фантастики, это робот. И это главные его ноу-хау и преимущества. То, что его применили на учениях в Арктике, – прекрасно. Но я не думаю, что это его первые испытания там. При приеме на вооружение комплекс испытывается во всех диапазонах и климатических условиях", – сказал Владислав Шурыгин.