Мнение: Киев попытается использовать "недомолвки" в отношениях Венгрии и ЕС

Националисты потребовали выслать с Украины венгерского консула. Комментируя ситуацию в эфире радио Sputnik, политолог Александр Коньков выразил мнение, что Киев попытается дискредитировать Венгрию в глазах европейских бюрократов.

Националисты митингуют у здания министерства иностранных дел Украины, требуя выслать из страны венгерского консула.

Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово (расположен возле границы с Венгрией) выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина вышлет консула из страны.

"Наше требование очень простое… Украина должна достойно ответить на вызовы Будапешта", – сказал один из организаторов акции, которую транслирует агентство УНН.

По словам активиста, МИД должен жестко отреагировать на ситуацию в Берегово, а "консул Венгрии на Украине должен быть выслан из страны". Участники акции передали свои требования в ведомство, назвав Венгрию "страной-агрессором на дипломатическом уровне".

Представитель МИД заявил, что глава ведомства Павел Климкин в среду, 26 сентября, в 18:00 в Нью-Йорке встретится с венгерским коллегой и до этого реакции на требования не будет.

В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков прокомментировал ситуацию.

"Линия разлома между Украиной и Венгрией идет уже продолжительное время – после принятия украинского закона о языке. С учетом того, что Венгрия является членом Европейского союза, а Украина всячески демонстрирует свои европейские амбиции – желание вступить в перспективе в ЕС, то ей надо выстраивать особую политику: "между молотом и наковальней". Чтобы, с одной стороны, не раздражать европейских бюрократов, а с другой – не ударить в грязь лицом перед собственными националистами. Поэтому Украина будет использовать те недомолвки, которые возникают между Будапештом и Брюсселем, Венгрией и европейской бюрократией, по их собственным проблемам. Для Киева важно продемонстрировать, что Венгрия, мол, излишне придирчива к Украине и строит козни на ее пути к светлому европейскому будущему. Поэтому, думаю, будут попытки дискредитации Венгрии. Скорее всего, Украина, как обычно, будет использовать разные сиюминутные проблемы Венгрии для того, чтобы показать, что она ущемляет интересы Украины и ее устремления", – сказал Александр Коньков.