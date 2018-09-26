Мнение: Киев попытается использовать "недомолвки" в отношениях Венгрии и ЕС

Националисты митингуют у здания министерства иностранных дел Украины, требуя выслать из страны венгерского консула.
Ранее агентство "Укринформ" сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово (расположен возле границы с Венгрией) выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. Глава МИД Павел Климкин заявил, что Украина вышлет консула из страны.сказал один из организаторов акции, которую транслирует агентство УНН.
По словам активиста, МИД должен жестко отреагировать на ситуацию в Берегово, а "консул Венгрии на Украине должен быть выслан из страны". Участники акции передали свои требования в ведомство, назвав Венгрию "страной-агрессором на дипломатическом уровне".
Представитель МИД заявил, что глава ведомства Павел Климкин в среду, 26 сентября, в 18:00 в Нью-Йорке встретится с венгерским коллегой и до этого реакции на требования не будет.
В эфире радио Sputnik политолог Александр Коньков прокомментировал ситуацию.
"Линия разлома между Украиной и Венгрией идет уже продолжительное время – после принятия украинского закона о языке. С учетом того, что Венгрия является членом Европейского союза, а Украина всячески демонстрирует свои европейские амбиции – желание вступить в перспективе в ЕС, то ей надо выстраивать особую политику: "между молотом и наковальней". Чтобы, с одной стороны, не раздражать европейских бюрократов, а с другой – не ударить в грязь лицом перед собственными националистами. Поэтому Украина будет использовать те недомолвки, которые возникают между Будапештом и Брюсселем, Венгрией и европейской бюрократией, по их собственным проблемам. Для Киева важно продемонстрировать, что Венгрия, мол, излишне придирчива к Украине и строит козни на ее пути к светлому европейскому будущему. Поэтому, думаю, будут попытки дискредитации Венгрии. Скорее всего, Украина, как обычно, будет использовать разные сиюминутные проблемы Венгрии для того, чтобы показать, что она ущемляет интересы Украины и ее устремления", – сказал Александр Коньков.