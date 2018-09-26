Политолог назвала причину продажи Порошенко судостроительного завода

Президент Украины Петр Порошенко намерен продать свой судостроительный завод "Кузница на Рыбальском". В эфире радио Sputnik политолог Наталья Макеева высказала мнение о том, чем вызван этот шаг.

Фонд, управляющий активами президента Украины Петра Порошенко, договорился о продаже судостроительного завода "Кузница на Рыбальском" украинскому покупателю и ждет разрешения со стороны антимонопольной службы.

Завод "Кузница на Рыбальском" в Киеве специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, морозильных рыболовных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов, а также на судоремонте.

"Фонд "Прайм эссетс кэпитал" достиг принципиального соглашения о продаже акций предприятия отечественному покупателю", – говорится в сообщении на сайте завода.

Пресс-секретарь Порошенко Святослав Цеголко подтвердил в Facebook, что этот фонд управляет активами Порошенко.

Как отмечается, сейчас участники сделки ожидают разрешения Антимонопольного комитета Украины, и если оно будет получено, то соглашение подпишут.

В эфире радио Sputnik заместитель директора Центра геополитических экспертиз, обозреватель Федерального агентства новостей Наталья Макеева высказала свой взгляд на ситуацию.

"Думаю, что это просто популистский показательный шаг. Он объясняется тем, что украинская власть особо не занималась тем, что ей досталось от Советского Союза. То есть происходило использование ресурса, пока он не приходил в окончательную негодность. Поэтому с наибольшей вероятностью этот завод представляет собой груды металлолома, из которого вывезли все ценное. Уже никакой выгоды из него извлечь нельзя. Именно поэтому Порошенко решил воспользоваться этой ситуацией и красиво, демонстративно его продать", – сказала Наталья Макеева.