Эксперт: в словах Мэттиса об "угрозе ядерного оружия РФ" есть противоречие

Глава американского Минобороны Джеймс Мэттис назвал российское ядерное оружие главной угрозой для США. Директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков в эфире радио Sputnik прокомментировал это заявление.

Министр обороны США Джеймс Мэттис назвал ядерное оружие России первостепенной внешней угрозой для страны. Он заявил об этом во время выступления в Военном институте Вирджинии.

"Полагаю, что если говорить о внешних вызовах, первое, на что следует обратить внимание, – ядерная угроза со стороны России, в меньшей степени Китай и, возможно, Северная Корея", – цитирует Мэттиса сайт Минобороны США.

По словам министра, КНДР является самой актуальной проблемой для страны, Россия – самым сложным вызовом в военном отношении, а Китай – долгосрочной "политической угрозой".

Ранее Пентагон обнародовал ядерную доктрину США, в которой уделил большое внимание развитию российских ядерных сил. В документе говорится, что Вашингтон продолжит инвестировать в разработку ядерных боезарядов малой мощности и модернизировать элементы "ядерной триады" (межконтинентальные ракеты, стратегические подлодки и бомбардировщики). В Минобороны США подчеркнули, что не намерены снижать порог применения ядерного оружия, а главной целью армии остается сдерживание ядерных и неядерных "стратегических атак".

В эфире радио Sputnik директор Центра энергетики и безопасности Антон Хлопков прокомментировал заявления Мэттиса.

"Очевидно, что эти заявления имеют цель, в первую очередь, подвести основу под наращивание финансирования ядерного оружейного комплекса в США и на модификацию тех доктринальных документов, которые определяют место и роль ядерного оружия США в обеспечении нацбезопасности. Не секрет, что в последнее время в США появился ряд новых взглядов, которые были закреплены в стратегических документах, о понижении уровня применения ядерного оружия. Очевидно, в этой связи ядерный потенциал России, Китая, других стран – не более чем предлог для того, чтобы объяснить и американским законодателям, и широкой общественности, почему США в XXI веке должны инвестировать колоссальные средства в модернизацию ракетно-ядерного потенциала, несмотря на то, что еще пару лет назад при администрации Обамы вектор риторики в ядерной сфере был противоположный", – сказал Антон Хлопков.

При этом, отметил эксперт, США по большому счету уклоняются от дальнейшего диалога по сокращению стратегических наступательных вооружений, который предлагает Россия – речь идет о возможности продления действующего ДСНВ.

"И в этом, на мой взгляд, есть противоречие: с одной стороны, США говорят об угрозе со стороны России, а с другой – уклоняются от диалога по этим вопросам. Однако самый эффективный механизм снижения угрозы – это диалог и принятие совместных документов, которые бы ограничивали ядерный ракетный потенциал. Примеров таких договоренностей достаточно. И, на мой взгляд, первым приоритетом в этой связи должно быть обсуждение возможности продления ДСНВ. Но, к сожалению, США от такого диалога уклоняются", – отметил эксперт.