РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Спастись будет невозможно". Эксперт о планах по созданию базы США в Польше

(обновлено: 11:45 26.09.2018)
016957
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском ОжишеЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Американская военная база в Польше несет угрозу для России, заявили в МИД РФ. Военный эксперт Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как появление базы скажется на ситуации в регионе.

Планы по созданию военной базы США в Польше предполагают проецирование силы в сторону российской границы, заявил РИА Новости замглавы МИД России Александр Грушко.

Солдаты польской армии и армии США на церемонии открытия военных учений Анаконда-16 в Польше
© AP Photo / Alik Keplicz
Политолог о "Форте Трамп": польские власти плохо учат уроки истории
По его словам, подобный шаг означал бы, что "США и их союзники фактически окончательно переходят на схемы обеспечения безопасности времен холодной войны". 

При этом Грушко отметил, что размещение военной базы США в Польше будет означать разрушение Основополагающего акта Россия-НАТО, прямо запрещающего подобные шаги.

Дипломат предупредил, что появление этой базы вынудит Москву принять ряд "дополнительных военно-технических мер предосторожности", которые надежно обеспечат безопасность России в новых условиях. 

Открытие базы ВВС США в Ласке, Польша. 2012 год
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Эксперт: Польша в противостоянии с Россией "дошла до исступления"
"У нас есть различные возможности, в том числе незатратные, как укрепить нашу безопасность", – добавил замминистра, подчеркнув, что размещение базы будет шагом, "который идет вразрез с интересами общеевропейской безопасности".

"Никаких иллюзий не должно быть: создание такой базы вблизи наших рубежей предназначено для проецирования силы в сторону российской границы", – резюмировал замглавы МИД России, отметив, что Москва "не уходит от диалога".

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как появление новой военной базы скажется на ситуации в регионе.

"Мы уже неоднократно говорили, что, размещая военные объекты на территории восточноевропейских стран, США обнуляют их национальную безопасность. Польская власть вынуждает РФ сделать корректировку. Поскольку подлетное время ударных ракет сводится до минимума, мы вынуждены будем внести Польшу в список стран, по которым в случае крайней угрозы будет нанесен упреждающий удар. Кто выигрывает от этого? Американская военщина. И абсолютно проигрывает каждый поляк, включая президента Польши – спастись будет невозможно. Фактически речь идет о том, что американцы размещают свои военные объекты под прикрытием гражданского населения тех стран, куда они суют свой нос. Хорошо бы, чтобы страны Восточной Европы, наконец, включили голову. Иначе может создаться критическая ситуация, когда заработает военная машина США. Трагедия в том, что эту машину очень легко запустить, но невозможно остановить", – сказал Александр Жилин.

По его словам, планами США усилить военное присутствие в Восточной Европе недовольны и в ЕС.

"Планы разместить американскую базу в Польше, конечно, направлены против России. Но не только. Почему, скажем, Германия и Франция так неоднозначно относятся к этому проекту? Потому что налицо попытка разыграть другую карту в Европе. США делают ставку на Польшу как на страну, способную при определенной поддержке США бросить вызов странам – традиционным лидерам Европы. Это отвечает их извечному принципу "разделяй и властвуй". Если руководители ведущих европейских стран не предпримут соответствующие меры, не поставят вопрос ребром, в том числе в НАТО, то они получат огромное количество неприятностей", – отметил Александр Жилин.

Вертолеты Black Hawk во время учений НАТО в Польше
© Flickr / 1GNC Münster
Прилетит вдруг волшебник. Польша ищет вертолеты против русских подлодок
Ранее президент США Дональд Трамп по итогам переговоров с польским коллегой Анджеем Дудой заявил, что США обдумывают возможность размещения в Польше постоянной американской базы, а Варшава готова платить за нее "миллиарды долларов". До этого Польша предложила США разместить у себя на постоянной основе американскую бронетанковую дивизию, взяв на себя расходы. Позднее Дуда сообщил, что американская база обойдется в 2 млрд долларов, которые Варшава, по его словам, готова выделить. Предложение было выдвинуто вне рамок НАТО в двустороннем порядке. Окончательное решение, как заявляют и в Варшаве, и в Вашингтоне, пока не принято.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена