"Металлолом – в подарок". Политик о поставке на Украину катеров из США

США передадут Украине списанные патрульные катера. В эфире радио Sputnik президент Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко оценил жест американской стороны.

Береговая охрана США планирует передать ВМС Украины два списанных патрульных катера класса "Айленд". Об этом сообщается на официальном сайте американского ведомства.

Церемония передачи катеров Drummond (WPB-1323) и Cushing (WPB-1321) украинской стороне состоится 27 сентября в Балтиморе (штат Мэриленд) при участии президента Украины Петра Порошенко.

Береговая охрана США получила в 1985-1992 годах 49 патрульных катеров класса "Айленд", Drummond и Cushing были построены в 1988 году. Подобные катера уже передавали Грузии и Коста-Рике.

В эфире радио Sputnik председатель президиума Международного совета организации российских соотечественников Вадим Колесниченко оценил жест американской стороны.

"Очередной подарок металлолома со стороны США Украине говорит о том, что США относятся к Украине как к месту сбора металлолома. Подобные два так называемых судна не усилят так называемую военно-морскую мощь Украины. Этот жест лишь показывает, что "третьесортная" страна находится в сфере интересов американцев. А для Порошенко это очень выгодно в преддверии избирательной кампании — украинский народ увидит, что Порошенко "в фаворе", и что для него все возможно, в том числе и построение военно-морской базы", — сказал Вадим Колесниченко.

Ранее в Киеве сообщили о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" (изначально плавучая мастерская ПМ-9, построенная в Польше для ВМФ СССР в 1969 году) и морской буксир A830 "Корец" (построен в Ярославле в 1973 году), которые прошли через Керченский пролив.

Командование украинских ВМС признало, что Украина не достигнет военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях, однако отметило, что стране "необходим небольшой, но эффективный флот".

