Политолог: США не могут в полной мере "давить" на Иран без ЕС

США не позволят другим странам обходить санкции против Ирана, заявил советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон. Какие рычаги для этого могут быть применены, в эфире радио Sputnik рассказал политолог Евгений Бень.

США не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции против Ирана, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Так он прокомментировал инициативу ЕС по защите от санкций США своих компаний, ведущих бизнес с Ираном.

При этом Болтон добавил, что Вашингтон будет "агрессивно и непоколебимо" реализовывать свои санкции против Ирана.

Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН по итогам встречи "пятерки" международных посредников (России, Великобритании, Франции, Германии, Китая) и Ирана глава дипломатии ЕС Федерика Могерина объявила о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям вести бизнес с Ираном, несмотря на выход США из ядерной сделки с Тегераном и угрозу американских санкций.

О выходе из ядерного соглашения с Ираном и, соответственно, восстановлении всех санкций против страны, президент США Дональд Трамп объявил в мае этого года. Остальные участники ядерной сделки остались недовольны этим шагом и начали разрабатывать меры, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как США могут повести себя в этой ситуации.

"Конечно, для США, в силу того, что они отменили свое участие в ядерной сделке с Ираном, совершенно принципиально, чтобы к санкциям подключились и европейские страны. Но для Европы это может иметь очень большой ущерб – имею в виду немецкий, французский бизнес, поскольку он присутствует в Иране. Поэтому решение США и вызывало возражение у руководства стран ЕС. Конечно, США не могут в полной мере осуществить давление на Иран, если к этому не подключатся европейские игроки. Единственный для США путь – это использовать торговые противоречия с ЕС по зоне свободной торговли, оказывая давление на ЕС, давать ему некие преференции по пошлинам для ввоза товаров в США, и тогда ставить условие, чтобы европейские игроки ввели ограничения в отношении Ирана", — сказал Евгений Бень.

Часть санкций против Ирана США восстановили 7 августа, а более существенные ограничения, касающиеся экспорта нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.