Политолог: США не могут в полной мере "давить" на Иран без ЕС

США не позволят Евросоюзу или кому-то еще обходить американские санкции против Ирана, заявил советник главы Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон. Так он прокомментировал инициативу ЕС по защите от санкций США своих компаний, ведущих бизнес с Ираном.
При этом Болтон добавил, что Вашингтон будет "агрессивно и непоколебимо" реализовывать свои санкции против Ирана.
Ранее на полях Генеральной ассамблеи ООН по итогам встречи "пятерки" международных посредников (России, Великобритании, Франции, Германии, Китая) и Ирана глава дипломатии ЕС Федерика Могерина объявила о создании специального механизма, который позволит европейским компаниям вести бизнес с Ираном, несмотря на выход США из ядерной сделки с Тегераном и угрозу американских санкций.
О выходе из ядерного соглашения с Ираном и, соответственно, восстановлении всех санкций против страны, президент США Дональд Трамп объявил в мае этого года. Остальные участники ядерной сделки остались недовольны этим шагом и начали разрабатывать меры, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.
Публицист, политолог, руководитель Московского политологического клуба Евгений Бень в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как США могут повести себя в этой ситуации.
"Конечно, для США, в силу того, что они отменили свое участие в ядерной сделке с Ираном, совершенно принципиально, чтобы к санкциям подключились и европейские страны. Но для Европы это может иметь очень большой ущерб – имею в виду немецкий, французский бизнес, поскольку он присутствует в Иране. Поэтому решение США и вызывало возражение у руководства стран ЕС. Конечно, США не могут в полной мере осуществить давление на Иран, если к этому не подключатся европейские игроки. Единственный для США путь – это использовать торговые противоречия с ЕС по зоне свободной торговли, оказывая давление на ЕС, давать ему некие преференции по пошлинам для ввоза товаров в США, и тогда ставить условие, чтобы европейские игроки ввели ограничения в отношении Ирана", — сказал Евгений Бень.
Часть санкций против Ирана США восстановили 7 августа, а более существенные ограничения, касающиеся экспорта нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября.