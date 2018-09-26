Политолог объяснил, почему речь Трампа на Генассамблее ООН вызвала смех

Выступление президента США Дональда Трампа на Генассамблее ООН вызвало смех в зале. В эфире радио Sputnik политолог Вячеслав Смирнов высказал мнение, что речь американского лидера была довольно странной.

Выступление президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН присутствующие встретили смехом.

Трамп опоздал на свое выступление: он должен был выступать вторым после президента Бразилии. Президент Генассамблеи Мария Эспиноса Гарсес после небольшой паузы пригласила на подиум главу Эквадора Ленина Морено.

Когда, наконец, Трамп поднялся на трибуну, то начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники за аналогичный период, после чего присутствующие рассмеялись.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", — несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях. По его словам, США хотят видеть торговлю "честной", поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран. Американский лидер раскритиковал ОПЕК. Он уверен, что страны-члены этой организации "обкрадывают остальной мир", и это не должно никому нравиться. Кроме того, Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана.

Директор НИИ политической социологии Вячеслав Смирнов предположил, что могло рассмешить присутствующих в зале.

"На Генассамблее участники смеются по разным поводам, такое бывает. Но в данном случае было несколько странно и комично то, что Трамп выступил с отчетом о своих достижениях. По крайней мере, часть его речи была посвящена этому. И многие участники восприняли это скептически, потому что отношения с США у многих стран, в том числе европейских, за счет этих "великих достижений" сильно усложнились", — сказал Вячеслав Смирнов в эфире радио Sputnik.