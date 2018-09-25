"Россия меньше тревожит его во сне". Политолог о речи Трампа на ГА ООН

Президент США Дональд Трамп выступил на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Политолог Игорь Шатров, комментируя в эфире радио Sputnik основные тезисы выступления, обратил внимание, что американский лидер практически не упоминал Россию.

Зал встретил смехом начало выступления президента США Дональда Трампа на 73-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Американский лидер начал свою речь рассказом о том, как обстоят дела в США после его прихода в Белый дом. Традиционно он заявил, что "меньше чем за два года" достиг большего, чем его предшественники в аналогичное время. Зал встретил его слова смехом.

"Не ожидал такой реакции, но это нормально", – несколько смутился Трамп, продолжив рассказывать о росте экономики, сокращении безработицы и других успехах.

При этом Трамп опоздал на собственное выступление – он должен был выступать вторым после президента Бразилии, но в результате на трибуну пригласили главу Эквадора Ленина Морено.

Также в своей речи Трамп пообещал усиливать санкции против Ирана и после ранее анонсированного пакета мер, который вступит в силу 5 ноября.

Он подчеркнул, что экономическое давление на Иран, который Вашингтон считает "спонсором терроризма", будет продолжено. Трамп обвинил руководство страны в коррупции и призвал мировое сообщество поддержать народ Ирана.

Глава Белого дома при этом увязал действия Ирана с разрешением сирийского кризиса. По его словам, любое решение конфликта в арабской республике должно включать в себя стратегию по отношению к Тегерану, который, как заявил американский лидер, поддерживает и финансирует конфликт.

Говоря о ситуации в международной торговле, Трамп заявил, что она нуждается в изменениях. По его словам, США хотят видеть торговлю "честной", поэтому работают над устранением дисбаланса и пересматривают соглашения с рядом стран.

Трамп заявил, что после того, как Китай присоединился к ВТО, США потеряли более 3 млн рабочих мест в промышленности, а также 60 тысяч заводов. За последние два десятилетия, по его данным, торговый дефицит составил 13 трлн долларов.

"Но эти дни позади. Мы более не будем терпеть такое злоупотребление, мы не позволим нашим работникам стать жертвами, чтобы наши компании обманывали, а наше благосостояние разворовывалось и растаскивалось", – сказал президент США.

Также американский лидер раскритиковал ОПЕК. Он уверен, что страны – члены этой организации "обкрадывают остальной мир", и это не должно никому нравиться.

"Мы защищаем многие из этих государств ни за что, а потом они пользуются этим, вводя для нас высокие цены на нефть. Это нехорошо", – добавил Трамп.

Кроме того, по мнению хозяина Белого дома, Германия окажется в полной зависимости от поставок энергоресурсов из России, если не изменит свой курс. В связи с этим он похвалил такие страны, как Польша, за развитие энергопроектов, не связанных с Россией.

При этом Трамп заявил, что США являются лидером в энергодобыче и сами готовы поставлять ресурсы на мировой рынок.

Ко всему прочему в своей речи президент США поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за "смелость", но подчеркнул, что "многое еще предстоит сделать".

В качестве примеров того, что было достигнуто, Трамп назвал прекращение ракетных и ядерных испытаний, уничтожение ряда объектов, а также возвращение останков американских солдат в США.

При этом американский лидер призвал все страны бороться с социализмом, в частности, в Венесуэле, которая, по его словам, еще недавно была одной из самых богатых стран в мире.

Политолог, заместитель директора Национального института развития современной идеологии Игорь Шатров в эфире радио Sputnik отметил, что России Трамп уделил внимание лишь в контексте строительства "Северного потока-2", сконцентрировавшись на других аспектах.

"Как всегда Трамп уделил много внимания Ирану, это остается его головной болью и должно, в общем-то, настораживать мировое сообщество. Потому что есть ощущение, что от слов, от экономического давления США готовы перейти к делу, к давлению силовому. Такое ощущение, что это какие-то сны так влияют на внешнюю политику США, ведь Трамп обычно выходит на международную арену с утренним "твитом". Меньше в выступлении было России. Почему? Мне подсказывает мой разум, что, наверное, Россия меньше стала являться ему во снах как враг. Хотя очень много России в негативном ключе было в последние месяцы. Вот сейчас Трамп и решил показать, что в отношениях с Россией его беспокоит, в первую очередь, конкуренция на европейском направлении. "Северный поток" – это такая же головная боль Трампа, как и Иран. И это такой очень важный, существенный момент", – сказал Игорь Шатров.

По его словам, в целом речь Трампа была ожидаемой.

"Стоит отметить те противоречия, которые у Трампа постоянно присутствуют в его внешнеполитической риторике: он в очередной раз сказал, что, мол, мы не собираемся вас учить, тем не менее, прозвучала и жесткая критика в адрес ОПЕК, и рекомендации Германии по поводу общения с Россией в вопросе строительства "Северного потока-2", который якобы сделает зависимой Германию от РФ, и фактически желание создать новое НАТО на Ближнем Востоке… Поэтому, конечно, не зря первые его фразы вызвали смех в зале – заявления Трампа, что его администрация сделала больше, чем любая другая американская администрация. Это был бы не Трамп, если бы он не начал речь с хвастовства, которое слышалось во всем, что он говорил. В общем, все было ожидаемо, хотя и, повторюсь, чуть меньше, чем обычно, было России. Но, как я уже сказал, возможно, сейчас Россия не очень тревожит его во сне", – заключил политолог.