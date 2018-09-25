Эксперт рассказал, вправе ли "Нафтогаз" требовать компенсацию с "Газпрома"

"Нафтогаз" заявил, что будет добиваться от "Газпрома" компенсации разницы в цене газа из ЕС. Эксперт в области энергобезопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik напомнил, что Киев сам решил покупать реверсный газ по заведомо большей цене.

"Нафтогаз" будет добиваться от "Газпрома" компенсации разницы между ценой импорта газа из ЕС и ценой, установленной в Стокгольмском арбитраже, заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

"Если вы помните, по решению Стокгольмского арбитража "Газпром" должен был продавать нам газ, начиная с марта по цене на уровне немецкого рынка. "Газпром" не выполняет свои обязательства, не выполняет решение арбитража и не поставляет газ", – отметил он.

По подсчетам "Нафтогаза", сумма компенсации уже превышает 110 млн долларов.

"Газпром" и "Нафтогаз" вели в Стокгольмском арбитраже спор о контрактах на поставку и транзит голубого топлива. После зачета встречных требований получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 млрд долларов.

Российский концерн обжаловал это решение и заявил, что расторгает контракты с "Нафтогазом". Украина, в свою очередь, обратилась в суды с требованием арестовать активы "Газпрома" в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании.

Кроме того, "Газпром" вернул "Нафтогазу" предоплату за поставки в марте этого года из-за несогласованного дополнительного соглашения к контракту.

В украинской компании заявили, что рассчитывали на закупку газа у России, потому что цена на европейское топливо в начале марта была значительно выше и доходила до тысячи долларов за тысячу кубометров.

После этого "Нафтогаз" потребовал от "Газпрома" компенсировать разницу в стоимости.

Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, как может развиваться ситуация.

"Я думаю, будут еще очень длительные тяжбы, в ходе которых будут приняты те или иные решения. После того, как судьи в этом процессе попрали принципы симметрии и справедливости, сложно что-то прогнозировать. Но если мы посмотрим на то, как "Нафтогаз" покупал реверсный газ в последние годы, еще до решения Стокгольмского арбитража, то мы увидим, что они и тогда за этот газ существенно переплачивали. Поэтому сейчас претензии "Нафтогаза" на какую-то компенсацию не очень понятны. Ведь ничего, в общем-то, не изменилось", – сказал Алексей Гривач.

По его словам, у "Нафтогаза" нет оснований предъявлять какие-либо требования к "Газпрому".

"Надо понимать, что с точки зрения экономики этого процесса на эту компенсацию "Нафтогаз" претендовать не может. Потому что они сами хотели покупать газ по реверсной схеме, они его и покупали по более высокой цене, игнорируя обязательства перед "Газпромом" до Стокгольмского арбитража. Кстати, решение Стокгольмского арбитража так и не вступило в силу, потому что, согласно международным правилам, стороны должны подписать соответствующие дополнения к контрактам. А поскольку одна из сторон не согласилась с решением арбитража и оспаривает его, то, соответственно, и нормы этого решения не могли применяться. А значит, и никакой почвы для предъявления требований о компенсации нет", – отметил эксперт.