"Катастрофически низкая легитимность". Политолог оценил рейтинг Порошенко

В рейтинге кандидатов в президенты Украины лидируют политик Юлия Тимошенко и шоумен Владимир Зеленский, свидетельствуют результаты соцопроса. В эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко прокомментировал эти данные.

Экс-премьер Украины, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и украинский шоумен Владимир Зеленский лидируют в рейтинге кандидатов в президенты, свидетельствуют данные социологической группы "Рейтинг".

"Лидером электоральных симпатий в президентском рейтинге является Юлия Тимошенко, за которую готовы отдать свои голоса 13,2% всех опрошенных. За Зеленского готовы проголосовать 7,8%", – говорится в исследовании.

Согласно обнародованным данным, за нынешнего президента Петра Порошенко готовы отдать голоса 6,8%, за экс-министра обороны Анатолия Гриценко – 6,6%, за сопредседателя партии "Оппозиционный блок" Юрия Бойко – 5,7%, лидера партии "За жизнь" Вадима Рабиновича – 5,4%, за лидера Радикальной партии Олега Ляшко – 5,2%, за лидера группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука – 5,0%.

"Рейтинг других кандидатов – менее 2,5%. Не определились с выбором – 17,0%, не хотят участвовать в голосовании – 12,6%", – говорится в сообщении.

Опрос проводился с 10 по 18 сентября 2018 года методом личного формализованного интервью (face-to-face). Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типам поселения. Всего опрошено более 2,5 тысячи респондентов. Погрешность не превышает 2%.

В эфире радио Sputnik политолог Олег Онопко прокомментировал данные соцопроса.

"Последние социологические исследования действительно фиксируют катастрофически низкую легитимность действующего президента Украины Петра Порошенко. Объективно он является одним из наименее успешных политиков, которые сейчас ведут избирательную кампанию на Украине. Максимальный успех сопутствует лидеру партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко. Порошенко всячески пытается исправить ситуацию, делая различные популистские заявления по поводу внешней политики, обороны и безопасности. Одним из ярких примеров таких заявлений было его ежегодное послание Верховной раде Украины. Но это не меняет его электорального статуса. Порошенко лишь один из многих кандидатов, у которого незначительный рейтинг в пределах 5-7%, и пока у него нет никаких реальных рычагов, чтобы изменить ситуацию в свою пользу. Возможно, Порошенко будет пытаться в дальнейшем разыгрывать антироссийскую карту и карту войны, провоцируя различные эскалации в двусторонних отношениях с РФ и в ситуации на Донбассе", – сказал Олег Онопко.

Очередные президентские выборы состоятся на Украине весной 2019 года.