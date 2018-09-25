"Инсинуации сбрендивших соседей". Мнение о новом обвинении Киева в адрес РФ

Киев заявил о "провокациях" против украинских кораблей в Керченском проливе. В эфире радио Sputnik политолог Алексей Мартынов отметил, что Россия действует в соответствии с международным морским правом, с соблюдением всех международных соглашений.

Военная прокуратура Украины утверждает, что зафиксировала якобы "провокационные ситуации" во время прохода Керченского пролива украинскими кораблями и намерена представить их в международных судах, однако никаких доказательств не представила.

Судно A500 "Донбасс" и буксир A830 "Корец" в субботу, 22 сентября, прошли вдоль берегов Крыма, в том числе в исключительной экономической зоне РФ, сообщили в погрануправлении ФСБ по Крыму. Российская сторона обеспечила их сопровождение, под контролем которого украинские суда прошли под Крымским мостом днем в воскресенье. ВМС Украины при этом заявили о создании "опасных инцидентов" со стороны России при прохождении украинских кораблей через Керченский пролив.

Официальный представитель генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко на своей странице в Facebook сообщил, что для фиксации соблюдения Российской Федерацией Конвенции ООН и международных соглашений на борту одного из кораблей находились представители военной прокуратуры Украины.

В эфире радио Sputnik директор Международного института новейших государств, политолог Алексей Мартынов назвал подобные обвинения инсинуациями.

"Это инсинуации. Россия действует в соответствии с международным морским правом, с соблюдением всех международных соглашений. Есть определенный раздел по поводу использования проливов. Россия пропустила украинские суда без вопросов, и даже сопроводила на всякий случай, понимая, что от этих замечательных соседей, слегка сбрендивших в последнее время, можно ожидать любых инсинуаций. Поэтому под сопровождением, чтобы в Киеве ничего не навыдумывали, два украинских корабля были пропущены через Керченский пролив. Они прошли под знаменитым Крымским мостом. Я думаю, что вообще они туда направились в надежде, что Россия, учитывая риторику украинских властей, их недружественное поведение, эти суда не пропустит, и вот тогда бы они спровоцировали бы широкую дискуссию о том, как "русские нарушают все что можно". Но этого не произошло. И теперь они высасывают из пальца какую-то ерунду", – сказал Алексей Мартынов.