Член ОП Крыма: такое впечатление, что Порошенко теряет над собой контроль

Советник главы МВД Украины обвинил власти Одессы в "латентном сепаратизме". В эфире радио Sputnik зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук обратил внимание на усиление агрессивной пропаганды со стороны окружения президента Петра Порошенко.

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк обвинил власти Одессы в "латентном сепаратизме".

"Я считаю, что сегодня в Одессе существует латентный сепаратизм в лице городской власти", – цитирует Шкиряка агентство Укринформ.

При этом, по его словам, в последнее время "латентный сепаратизм" распространяется не только на Одессу, но и на всю Украину.

"Они уже покупают телеканалы, они уже с центральных эфиров осуществляют абсолютно откровенную агитационную антигосударственную пророссийскую пропаганду. И поэтому сегодня – это угроза общая, но Одесса здесь занимает особое место", – добавил Шкиряк.

Кроме этого, он не исключил возможной причастности представителей властей Одессы к совершению тех или иных резонансных преступлений, в том числе покушения на Олега Михайлика.

На общественного активиста Михайлика напали вечером 22 сентября, он находится в больнице с огнестрельным ранением. По словам советника главы Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, Михайлик возглавляет городскую организацию партии "Сила людей" и неоднократно выступал против руководства мэрии. Для расследования в Одессу вылетела усиленная группа правоохранителей.

В эфире радио Sputnik политолог, заместитель председателя Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук прокомментировал обвинения Шкиряка в адрес властей Одессы.

"Все эти обвинения – от неуверенности президента Порошенко и его окружения в том, что он получит ту степень поддержки, в которой нуждается, чтобы быть избранным на второй срок. Складывается впечатление, что он теряет контроль над собой, когда главным ресурсом, который он избрал для агитации своих сторонников, становится антироссийская агрессивная риторика. Под эту риторику он начинает подводить и те регионы, где у него такой поддержки нет, в частности Одессу. Часть одесситов Киеву удалось ввести в состояние анабиоза, страха после событий в Доме профсоюзов, террористических атак "Правого сектора"*, но, несмотря на это, одесситы продолжают скрытое сопротивление, которое, конечно же, проявится при голосовании. Вот отсюда и – наращивание агрессивной пропаганды со стороны окружения Порошенко. Потому что очень боятся проиграть. Как показывает история новой Украины, каждый новый президент, пришедший к власти, начинает мстить предыдущему. Вот этой расплаты Порошенко страшно боится и хочет избежать, продлив свои властные полномочия, свой контроль над Украиной", – сказал Александр Форманчук.

*Экстремистское движение, запрещенное в России