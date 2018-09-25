Мнение: перед непродлением договора о дружбе Киеву следовало отдать РФ долг

Москва получила от Киева ноту о непродлении договора о дружбе. В эфире радио Sputnik политолог Юрий Светов высказал мнение, что киевские власти рассматривают любые отношения с Россией как зависимость.

Россия получила от Украины ноту о непродлении договора о дружбе, заявил журналистам директор второго департамента СНГ МИД РФ Андрей Руденко.

"Да, мы официально получили ноту, мы сделаем соответствующее заявление. Ноту нам принес временно поверенный в делах в понедельник", – сказал Руденко.

"Хотя она фактически ничего не меняет, поскольку и указ (президента Украины Петра) Порошенко был об этом, но, тем не менее, это формальный отчет о том, что с 1 апреля договор перестанет действовать", – добавил он.

Ранее Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. Как поясняли украинские власти, речь идет не о денонсации договора, а о решении его не продлевать. В случае соблюдения всех процедур договор прекратит действие с 1 апреля 2019 года.

В эфире радио Sputnik политолог, журналист Юрий Светов прокомментировал ситуацию.

"Украина, в лице своих властей, старается преодолеть комплекс неполноценности – любые отношения с Россией им видятся как зависимость от России. То есть общепринятое понимание, что отношения между странами могут быть взаимовыгодными, для президента Порошенко, видимо, не подходит. Поэтому ключевая проблема внешней политики Украины, рассчитанной на внутреннего потребителя, – это доказать, что Украина без России, без любых с ней отношений – дипломатических, экономических, человеческих, культурных – может прожить. Более того, развивается мысль, что именно разрыв отношений с Россией послужит мощным импульсом для становления Украины как независимой, процветающей страны. Об этом говорится на всех уровнях", – сказал Юрий Светов.

При этом Киев лукавит, считает политолог.

"Посмотрим на основной вопрос, в котором киевские власти лукавят. По-прежнему Россия для Украины является ведущим экономическим партнером, по-прежнему огромное количество украинцев, работающих в России, пересылают деньги своим родным на Украину, тем самым поддерживают ее экономику. Прежде, чем не продлевать договор о дружбе, Украине следовало бы, как мне кажется, вернуть России долг по еврооблигациям. Но они этого не делают. Более того, строят будущее развитие экономики Украины, прежде всего на том, чтобы в судах выторговать у России как можно больше денег. Кроме того, агрессивно требуют, чтобы Россия продолжала транспортировку газа по украинской территории, давая им тем самым зарабатывать. Полагаю, что наступит прозрение, и на Украине поймут, что без нормальных отношений Украины и России существовать невозможно. Но пока у них только бредовые идеи разорвать еще и дипломатические отношения", – отметил Юрий Светов.

Ранее Москва назвала отказ Киева от продления договора деструктивным шагом и выразила глубокое сожаление в связи с таким решением руководства Украины. Против инициативы не продлевать договор выступила украинская оппозиция, заявив, что такое решение противоречит национальным интересам страны, а также создаст опасный правовой вакуум и усложнит отношения с РФ.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ был подписан в Киеве 31 мая 1997 года. Он вступил в действие 1 апреля 1999 года сроком на 10 лет с автоматическим продлением на следующие десятилетние периоды при отсутствии возражений сторон.