"Краса России" прокомментировала скандал вокруг "Мисс Украина – 2018"

Лишенная титула "Мисс Украина – 2018" Вероника Дидусенко выразила протест. В эфире радио Sputnik "Краса России – 2003", финалистка конкурса "Мисс Мира – 2003" Светлана Горева высказала мнение, что Дидусенко не должна была выиграть конкурс.

Лишенная титула конкурса красоты "Мисс Украина – 2018" Вероника Дидусенко не согласна с решением организаторов конкурса. Об этом сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

Дидусенко назвала требования к участницам конкурса красоты дискриминацией прав замужних и тех, у кого есть дети. "Мисс Украина" не планирует добровольно отказаться от титула и собирается поехать на конкурс "Мисс Мира", который пройдет 8 декабря 2018 года в Китае. При этом телеканал отмечает, что победительница отказалась комментировать публично эту ситуацию.

Сама Дидусенко ранее на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам со словами благодарности за поддержку. "Вы – ФАНТАСТИЧЕСКИЕ", – написала она.

Ранее исполнительный директор оргкомитета Виктория Киосе сообщила, что победительница "Мисс Украина – 2018" Вероника Дидусенко лишилась титула из-за нарушения правил конкурса. По ее словам, в этом году организаторы конкурса хотели видеть победительницей харизматичную девушку, у которой есть свое видение ситуации в стране. Жюри выбрало конкурсантку, подходящую по всем параметрам, которая согласилась со всеми условиями состязания, однако позднее выяснилось, что Дидусенко предоставила ложные сведения, отметила Киосе.

"Она (Дидусенко – ред.) предоставила недостоверную информацию о том, что не находится в браке и у нее нет детей", – уточнила директор оргкомитета.

В то же время она назвала Дидусенко "красивой, умной девушкой с очень крутым социальным проектом" и заверила, что в данном случае речь не идет о неуважении и нетолерантном отношении к замужним женщинам, пояснив произошедшее исключительно условиями конкурса.

© AP Photo / Bullit Marquez На красной ковровой дорожке Мисс Россия, Мисс Словения, Мисс Украина

После того как разгорелся скандал, выяснилось, что Вероника Дидусенко находится в отношениях с пиарщиком Геннадием Курочкой, который, в том числе, сотрудничал с администрацией президента Украины Петра Порошенко и продвигал украинских участников конкурса "Евровидение".

Этот факт признал на своей странице в Facebook сам Курочка – основатель компании CFC Consulting, которая занимается стратегическими коммуникациями и проектами в таких сферах, как лоббирование, взаимодействие с правительственными структурами, связи с общественностью, инвестиционный консалтинг и внутренние корпоративные коммуникации.

В эфире радио Sputnik "Краса России – 2003", финалистка конкурса "Мисс Мира – 2003" Светлана Горева прокомментировала ситуацию с Дидусенко.

"Нужно понять, замужем она или нет. Если замужем, то она не имеет права участвовать в конкурсе, потому что титул "мисс" подразумевает незамужнюю женщину. Но если она в гражданском браке, то, по идее, ей никто не может запретить. Как правило, на конкурсах красоты оговаривается, что мисс, кроме того, не должна иметь детей. Хотя во многих конкурсах, в том числе и в конкурсе "Краса России", "Мисс Москва" допускали участниц именно с детьми, потому что у девушки бывают разные ситуации. Если она не является официально замужней женщиной, то, соответственно, имеет право на участие… Конечно, Дидусенко должна была сказать правду организаторам. Если бы она предупредила о том, что у нее есть ребенок, то, безусловно, не выиграла бы. Получается, что она нарушила правила конкурса и не должна была победить. Есть конкурсы на титул "миссис", как раз в нем участвуют женщины, у которых есть мужья и есть дети", – сказала Светлана Горева.