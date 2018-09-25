РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В прямом эфире
Сказано в эфире

"Краса России" прокомментировала скандал вокруг "Мисс Украина – 2018"

(обновлено: 13:23 25.09.2018)
06190
© Фото : аккаунт Вероники Дидусенко в InstagramВероника ДидусенкоВероника Дидусенко
© Фото : аккаунт Вероники Дидусенко в Instagram
Лишенная титула "Мисс Украина – 2018" Вероника Дидусенко выразила протест. В эфире радио Sputnik "Краса России – 2003", финалистка конкурса "Мисс Мира – 2003" Светлана Горева высказала мнение, что Дидусенко не должна была выиграть конкурс.

Лишенная титула конкурса красоты "Мисс Украина – 2018" Вероника Дидусенко не согласна с решением организаторов конкурса. Об этом сообщается на сайте Телевизионной службы новостей (ТСН) телеканала "1+1".

© РИА Новости / Григорий Василенко
Перейти в фотобанк
Финал конкурса "Мисс Украина-2012"
Дидусенко назвала требования к участницам конкурса красоты дискриминацией прав замужних и тех, у кого есть дети. "Мисс Украина" не планирует добровольно отказаться от титула и собирается поехать на конкурс "Мисс Мира", который пройдет 8 декабря 2018 года в Китае. При этом телеканал отмечает, что победительница отказалась комментировать публично эту ситуацию.

Сама Дидусенко ранее на своей странице в Instagram обратилась к подписчикам со словами благодарности за поддержку. "Вы – ФАНТАСТИЧЕСКИЕ", – написала она.

Ранее исполнительный директор оргкомитета Виктория Киосе сообщила, что победительница "Мисс Украина – 2018" Вероника Дидусенко лишилась титула из-за нарушения правил конкурса. По ее словам, в этом году организаторы конкурса хотели видеть победительницей харизматичную девушку, у которой есть свое видение ситуации в стране. Жюри выбрало конкурсантку, подходящую по всем параметрам, которая согласилась со всеми условиями состязания, однако позднее выяснилось, что Дидусенко предоставила ложные сведения, отметила Киосе.

"Она (Дидусенко – ред.) предоставила недостоверную информацию о том, что не находится в браке и у нее нет детей", – уточнила директор оргкомитета.

В то же время она назвала Дидусенко "красивой, умной девушкой с очень крутым социальным проектом" и заверила, что в данном случае речь не идет о неуважении и нетолерантном отношении к замужним женщинам, пояснив произошедшее исключительно условиями конкурса.

© AP Photo / Bullit Marquez
На красной ковровой дорожке Мисс Россия, Мисс Словения, Мисс Украина
После того как разгорелся скандал, выяснилось, что Вероника Дидусенко находится в отношениях с пиарщиком Геннадием Курочкой, который, в том числе, сотрудничал с администрацией президента Украины Петра Порошенко и продвигал украинских участников конкурса "Евровидение". 

Этот факт признал на своей странице в Facebook сам Курочка – основатель компании CFC Consulting, которая занимается стратегическими коммуникациями и проектами в таких сферах, как лоббирование, взаимодействие с правительственными структурами, связи с общественностью, инвестиционный консалтинг и внутренние корпоративные коммуникации.

В эфире радио Sputnik  "Краса России – 2003", финалистка конкурса "Мисс Мира – 2003" Светлана Горева прокомментировала ситуацию с Дидусенко.

"Нужно понять, замужем она или нет. Если замужем, то она не имеет права участвовать в конкурсе, потому что титул "мисс" подразумевает незамужнюю женщину. Но если она в гражданском браке, то, по идее, ей никто не может запретить. Как правило, на конкурсах красоты оговаривается, что мисс, кроме того, не должна иметь детей. Хотя во многих конкурсах, в том числе и в конкурсе "Краса России", "Мисс Москва" допускали участниц именно с детьми, потому что у девушки бывают разные ситуации. Если она не является официально замужней женщиной, то, соответственно, имеет право на участие… Конечно, Дидусенко должна была сказать правду организаторам. Если бы она предупредила о том, что у нее есть ребенок, то, безусловно, не выиграла бы. Получается, что она нарушила правила конкурса и не должна была победить. Есть конкурсы на титул "миссис", как раз в нем участвуют женщины, у которых есть мужья и есть дети", – сказала Светлана Горева.

Комментировать
Сказано в эфире
Комментировать
Новости
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтактеMail
TwitterОдноклассникиGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена