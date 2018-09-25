Эксперт объяснил, почему Британия хочет предоставить убежище "Белым каскам"

Британское правительство готово разместить в стране участников работавшей в Сирии организации "Белые каски" и членов их семей. Соответствующее совместное заявление выпустили британские МИД, МВД и Министерство по международному развитию.
"Согласно существующей программе переселения подвергающихся опасности лиц, МВД страны совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Министерством по международному развитию и Министерством жилищного строительства работает над тем, чтобы переселить (в Британию) семьи (участников "Белых касок")", – говорится в полученном РИА Новости заявлении.
"Их уважают за отвагу, спасение жизней, их номинировали на Нобелевскую премию мира. Мы рады, что первые "Белые каски" переселятся в Британию", – заявил министр.
Глава МВД страны Саджид Джавид, в свою очередь, заявил, что "Белые каски" спасли тысячи жизней.
"Я горжусь тем, что Британия принимает этих смелых людей и их семьи, дает им возможность начать жизни заново", – заявил Джавид.
В заявлении утверждается, что "Белые каски" как "организация гражданской обороны" спасла жизни более чем 115 тысяч человек.
Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для Британии "Белые каски" являются, по сути, "карманной организацией", поэтому данное решение – вовсе не удивительно.
"Ни для кого не секрет, что Запад применяет практику двойных стандартов. С нашей точки зрения "Белые каски" – это, безусловно, преступники. Но для британцев "Белые каски" – это, по сути дела, карманная структура, которая долгое время финансировалась Британией, британские власти очень активное участие принимали в организации работы "Белых касок" и, в общем-то, даже отчасти писали сценарии. Так что для Британии эта организация – абсолютно не чужая. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Британия готова пусть не всех, но, во всяком случае, какую-то часть участников этой структуры принять. Хотя, думаю, переместить на территорию Британии значительную группу людей будет непросто", – сказал Игорь Ковалев.
На прошлой неделе российское посольство в Лондоне назвало "Белые каски" группой провокаторов.
Ведомство ссылается на данные из разных источников, из которых следует, что "Белые каски" аффилированы с террористами. Посольство напомнило, что активистов не раз ловили на фейковых репортажах, в том числе на постановочной "химической атаке в Идлибе".
Представитель посольства выразил сожаление, что "эта группа <…> пробавляется щедрыми пожертвованиями правительств западных стран, в том числе Великобритании".