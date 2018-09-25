Эксперт объяснил, почему Британия хочет предоставить убежище "Белым каскам"

Британия готова принять сбежавших из Сирии участников организации "Белые каски". Эксперт Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik прокомментировал решение британских властей, напомнив, благодаря чему эта организация получила наибольшую известность.

Британское правительство готово разместить в стране участников работавшей в Сирии организации "Белые каски" и членов их семей. Соответствующее совместное заявление выпустили британские МИД, МВД и Министерство по международному развитию.

"Согласно существующей программе переселения подвергающихся опасности лиц, МВД страны совместно с Управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Министерством по международному развитию и Министерством жилищного строительства работает над тем, чтобы переселить (в Британию) семьи (участников "Белых касок")", – говорится в полученном РИА Новости заявлении.

Так, глава МИД Британии Джереми Хант назвал активистов "Белых касок" героями современности.

"Их уважают за отвагу, спасение жизней, их номинировали на Нобелевскую премию мира. Мы рады, что первые "Белые каски" переселятся в Британию", – заявил министр.

Глава МВД страны Саджид Джавид, в свою очередь, заявил, что "Белые каски" спасли тысячи жизней.

"Я горжусь тем, что Британия принимает этих смелых людей и их семьи, дает им возможность начать жизни заново", – заявил Джавид.

В заявлении утверждается, что "Белые каски" как "организация гражданской обороны" спасла жизни более чем 115 тысяч человек.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Игорь Ковалев в эфире радио Sputnik высказал мнение, что для Британии "Белые каски" являются, по сути, "карманной организацией", поэтому данное решение – вовсе не удивительно.

"Ни для кого не секрет, что Запад применяет практику двойных стандартов. С нашей точки зрения "Белые каски" – это, безусловно, преступники. Но для британцев "Белые каски" – это, по сути дела, карманная структура, которая долгое время финансировалась Британией, британские власти очень активное участие принимали в организации работы "Белых касок" и, в общем-то, даже отчасти писали сценарии. Так что для Британии эта организация – абсолютно не чужая. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Британия готова пусть не всех, но, во всяком случае, какую-то часть участников этой структуры принять. Хотя, думаю, переместить на территорию Британии значительную группу людей будет непросто", – сказал Игорь Ковалев.

Организация "Белые каски" получила известность благодаря роликам в интернете, в которых активисты в характерной униформе спасают мирных жителей из-под завалов. Однако параллельно появлялись и видеозаписи, где видно, как члены той же организации снимают постановочные кадры. В российском МИД заявляли, что деятельность "Белых касок" – часть информационной кампании по дискредитации сирийских властей и военных.

На прошлой неделе российское посольство в Лондоне назвало "Белые каски" группой провокаторов.

Ведомство ссылается на данные из разных источников, из которых следует, что "Белые каски" аффилированы с террористами. Посольство напомнило, что активистов не раз ловили на фейковых репортажах, в том числе на постановочной "химической атаке в Идлибе".

Представитель посольства выразил сожаление, что "эта группа <…> пробавляется щедрыми пожертвованиями правительств западных стран, в том числе Великобритании".