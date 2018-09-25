Юрист: жалоба Поклонской в ЕСПЧ ставит вопрос о статусе событий на Украине

ЕСПЧ принял жалобу депутата ГД Натальи Поклонской по делу о госизмене на Украине. В эфире радио Sputnik юрист Кира Сазонова высказала мнение о том, дойдет ли дело до реального суда.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял к рассмотрению жалобу депутата Госдумы Натальи Поклонской о нарушении права на справедливое судебное разбирательство на Украине, сообщил РИА Новости руководитель адвокатского объединения "Могильницкий и партнеры" Максим Могильницкий, представляющий интересы парламентария.

Ранее адвокаты Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и председателя парламента республики Владимира Константинова, которых Киев обвиняет в госизмене, подали в ЕСПЧ жалобы на нарушение права на справедливое судебное разбирательство.

"Мы получили из Страсбурга ответ, из которого следует, что жалоба нашей клиентки зарегистрирована ЕСПЧ", – сказал Могильницкий.

Он уточнил, что в жалобе перечислены все нарушения, допущенные украинским судом и Генпрокуратурой Украины.

"ЕСПЧ проинформирован о недопуске адвокатов к материалам дела, о нежелании прокуроров признавать полномочия защитников, а также о других грубых нарушениях прав человека на защиту, в том числе на прямые нарушения столичным Печерским судом конвенции в ходе принятия решения о заочном следствии в отношении Натальи Поклонской. Мы усматриваем в этом деле явные признаки политических мотивов", – отметил адвокат.

В эфире радио Sputnik кандидат юридических наук, кандидат политических наук, доцент РАНХиГС при Президенте РФ Кира Сазонова спрогнозировала возможный ход дела.

"В случае с ЕСПЧ принять к рассмотрению жалобу и начать рассматривать жалобу по существу – это большая разница. Поэтому нужно подождать, я думаю, полгода, в течение которых станет понятно, будет ли реальное рассмотрение дела. Бывает, что отсеивают в самый последний момент. Даже если представить, что все дошло до судебного рассмотрения, безусловно, это будет безумно политизированное дело, очень громкое, резонансное. Как минимум, суду предстоит определить статус событий, которые произошли на Украине в 2014 году, и от этого уже отталкиваться. Это превышает действующую компетенцию ЕСПЧ, выходит за рамки дела о госизмене и ставит вопрос фактически о статусе событий 2014 года: госпереворот, гражданская война, – все эти термины, которые применяются в публично-правовом поле, будут обсуждаться. Поэтому мне не очень верится, что до этого дойдет", – сказала Кира Сазонова.

Ранее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что в Киеве вызвали на допрос 727 крымских судей, прокуроров, депутатов и представителей властей. Их подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьей 110 ("Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность") и статьей 11 ("Госизмена") Уголовного кодекса Украины.

Уголовное производство зарегистрировано Службой безопасности Украины в 2014 году. Позднее его передали в Генеральную прокуратуру Украины.

Киев уже пытался вызывать на допрос, объявлять в розыск и заводить уголовные дела против россиян, однако никакого практического применения это не имело.

Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".