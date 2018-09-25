Политолог: США пытаются внести в ситуацию с Азовом свою "сюжетную линию"

ВМС Украины в Азовском море погибнут за считанные минуты, пишут американские СМИ. Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik рассказал о цели подобных публикаций.

Российский флот может уничтожить украинские корабли и базу ВМС в Азовском море "в считанные минуты", пишет американский журнал The American Conservative.

Издание утверждает, что Украина при поддержке США планирует построить военно-морскую базу на Азовском море, чтобы дать ответ России в этом регионе. При этом те несколько кораблей, которыми располагают украинские ВМС, в случае конфликта будут быстро затоплены, а база ВМС – моментально уничтожена, отмечает автор статьи.

Издание задается вопросом, целесообразно ли посылать на помощь Украине американский флот, учитывая, что Черное море является "исторически российским".

The American Conservative напоминает, что в 2008 году Грузия, которую Вашингтон пытался превратить в противовес России в регионе, уже была разгромлена в Южной Осетии за 48 часов.

Политолог Александр Дудчак в эфире радио Sputnik высказал мнение о цели данной публикации.

"Украинский флот действительно может быть уничтожен в считаные минуты, но дело не в этом. А в том, что американские партнеры просто подогревают настроения, хотят сочинить очередную провокацию, чтобы взять украинскую армию "на слабо". Все эти действия, которые сейчас происходят со стороны Украины в Азовском море, и которые (президент Украины Петр) Порошенко выдает за невероятную победу (мол, какие смелые наши моряки, они прошли двумя кораблями через Керченский пролив) – это пропагандистские шаги, которые не способствуют стабилизации, улучшению отношений с Россией. На это и направлены действия США и подручных им киевских руководителей. Ничего хорошего в этом нет, и уж точно в это не стоит вмешиваться США. Думаю, вряд ли они предпримут шаги, авианосцы США вряд ли пойдут на помощь Украине. Так что это просто попытки со стороны США накалить и так неспокойную обстановку и внести еще одну сюжетную линию в раскол между Украиной и Россией", – сказал Александр Дудчак.

Ранее Киев сообщил о намерении усилить военное присутствие в Азовском море и создать в регионе военно-морскую базу. В акваторию Азовского моря были переброшены два бронекатера типа "Гюрза-М": "Лубны" и "Кременчуг", а также поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец", которые в воскресенье, 23 сентября, прошли через Керченский пролив.