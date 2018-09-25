Американист: США построили "стеклянный дом" и теперь бросаются камнями

Евросоюз создаст финансовый механизм для обхода санкций США против Ирана. В эфире радио Sputnik американист Михаил Синельников-Оришак рассказал, как на это могут отреагировать в Вашингтоне.

Евросоюз создаст финансовый механизм для расчетов с Ираном в обход санкций США, говорится в совместном заявлении России, Великобритании, Франции, Германии, Китая, ЕС и Ирана по итогам министерской встречи на полях ООН.

"Участники приветствовали тактические предложения по поддержанию и сохранению каналов оплаты, в частности инициативу по созданию специального механизма, чтобы облегчить платежи, связанные с экспортом Ирана, включая нефть", — говорится в заявлении, которое зачитали глава европейской дипломатии Федерика Могерини и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

Как пояснила Могерини, для проведения финансовых транзакций с Ираном страны-члены ЕС создадут юридическое лицо. "Это позволит европейским компаниям работать с Ираном в соответствии с европейскими законами, он также будет открыт для других участников", — добавила она, подчеркнув, что решение по созданию такого механизма уже принято.

Участники встречи также выступили за создание безопасных и законных способов финансовых расчетов с Ираном, за сохранение экспорта иранской нефти, газового конденсата и нефтепродуктов из этой страны.

Кроме того, главы МИД, участвующие во встрече, подтвердили необходимость защиты компаний, ведущих бизнес с Ираном. "Участники признали, что Иран продолжает полностью и эффективно выполнять его ядерные обязательства (в рамках сделки), как это было подтверждено 12 отчетами МАГАТЭ", — сказала Могерини.

В эфире радио Sputnik политолог, американист Михаил Синельников-Оришак высказал мнение, какой может быть реакция Вашингтона.

"США отреагируют болезненно, потому что один из столпов, на котором они держатся, – это мировая финансовая система в том ее состоянии, в каком она существует сейчас. Именно это позволяет им диктовать очень многим странам свою волю. Но Соединенным Штатам надо честно признаться: они построили "стеклянный дом", который выгоден для них самих. Но кто же ожидал, что они сами начнут в этом "стеклянном доме" кидаться камнями? Вводя "систему наказания" для других стран, американцы подрывают доверие к собственной валюте и заставляют искать обходные пути", — сказал Михаил Синельников-Оришак.

По его словам, создание финансового механизма для обхода санкций рано или поздно, но должно было появиться.

"Не сейчас – так через год. Я вообще не исключаю, что в не столь отдаленном будущем этот вопрос будет подниматься на уровне ООН, когда страны будут обсуждать новое состояние финансовой системы. В том состоянии, в котором сейчас находится мировая финансовая система, она уже не отвечает требованиям очень многих стран. Даже если бы США не вводили свои санкции и не угрожали ими. А санкции лишь подталкивают страны к поискам новой, эффективной и независимой от всех системы взаиморасчетов", — считает Михаил Синельников-Оришак.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимало с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, Соединенных Штатов и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп объявил в мае о выходе из соглашения с Ираном и восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Тегераном. Остальные члены "шестерки" раскритиковали этот шаг Вашингтона. Оставшиеся в ядерной сделке государства разрабатывают меры, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

США восстановили часть санкций против Ирана 7 августа. Более существенные ограничения, которые охватят экспорт нефтепродуктов, вступят в силу 5 ноября. ЕС не признает повторное введение санкций и не разрешает европейским компаниям их выполнять, однако компании в ЕС все равно де-факто сворачивают бизнес с Ираном.