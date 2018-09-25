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Политолог прокомментировал слова Ющенко о народе Донбасса

(обновлено: 10:47 25.09.2018)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкВиктор ЮщенкоВиктор Ющенко
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Бывший президент Украины Виктор Ющенко сравнил жителей Донбасса с населением нацистской Германии. В эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев высказал мнение, что Киев сделал все, чтобы народ Донбасса был для него потерян.

Бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире "112 Украина" назвал жителей Донбасса жертвами "пропаганды", сравнив их с населением гитлеровской Германии.

По мнению Ющенко, за четыре с половиной года гражданской войны самосознание населения Донбасса изменилось настолько, что проведение каких-либо выборов под эгидой киевских властей в ближайшее время не имеет смысла.

Президент Украины Петр Порошенко во время подписания Указ о прекращении действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией. 17 сентября 2018
© Фото : Администрация Президента Украины
Мнение: Киев будет до последнего скрывать реальные цифры потерь в Донбассе
В качестве примера бывший украинский лидер привел нацистскую Германию. "Почему в Германии в октябре или ноябре 1945 года не проводили выборы на американской территории, французской, британской?" – заявил экс-президент. Ющенко выразил мнение, что если бы в Германии в 1945 году провели выборы, то "получили бы такие последствия, с которыми еще много лет, не год и не два, могли бы и не справиться".

Ющенко также выразил мнение, что жители Донбасса отличаются от населения остальной части Украины. "Как изменить взгляды человека, как сказать, что я ему товарищ? Хоть он и ходит в Московскую церковь, общается чужим языком, молится на Павлика Морозова. <…> Очевидно – мы разные. Но мы не противоположные. Разное бывает и в семье. Но дайте возможность диалогу, чтобы я, условно говоря, год или два имел возможность интенсивного и последовательного общения", – заявил он.

В эфире радио Sputnik политолог (Высшая школа экономики) Андрей Суздальцев выразил мнение, что киевские власти боятся проведения выборов в самопровозглашенных республиках.

"Волеизъявления народа у Киева вызывают панику. Это было заметно в послании президента Порошенко (к Верховной раде – ред.). В памяти правящих кругов Украины остался референдум в Крыму. И они голосования очень боятся. В том, что предложили украинские власти как план деоккупации Донбасса, даже не ставится вопрос о выборах, голосовании. Там говорится о том, что должны войти миротворцы, занять всю территорию, должны внедриться международные полицейские части (то есть фактически каратели), и должна быть уничтожена администрация, которая, кстати, избрана", – сказал Андрей Суздальцев.

По его словам, Ющенко, говоря о народе Донбасса, прав в одном.

"Ющенко забывает сказать, что даже тысячи часов любой пропаганды несравнимы с одним снарядом, который прилетает с украинской стороны во двор, в дом, убивает детей. Они обстреливают народ Донбасса, убивают там людей – ну какие могут быть жалобы на пропаганду? Это удивительное проявление украинской политической формулы, которая снимает с себя ответственность. Четыре года обстреливать Донбасс – и потом удивляться, почему люди не видят будущего с этой страной. Так что в данном случае в какой-то степени Ющенко прав: народ Донбасса для Украины потерян. Украина приложила колоссальные усилия, чтобы так получилось", – считает политолог.

Власти Украины уже больше четырех лет ведут военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

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