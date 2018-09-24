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"Выборочная гордость". Крымский политолог о шагах Швейцарии в отношении РФ

(обновлено: 20:22 24.09.2018)
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© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc FerréЗаседание Совета ООН по правам человекаЗаседание Совета ООН по правам человека
© Flickr / UN Photo/ Jean-Marc Ferré
Швейцария отказала в визе замминистра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову. Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik предположил, с чем связаны последние действия Берна против российских представителей.

Швейцария отказалась выдать визу заместителю министра образования, науки и молодежи Крыма Айдеру Аблятипову, который планировал принять участие в работе 39-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, сообщили в МИД РФ.

Города мира. Берн
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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В ведомстве подчеркнули, что Москва разочарована этим решением Берна.

"Сожалеем, что в Швейцарии, где не только проводятся заседания совета, но и расположены штаб-квартиры других многочисленных международных организаций и организаций системы ООН, не прислушались к нашим обращениям и лишили российского представителя права поделиться своими оценками и донести до авторитетной правочеловеческой структуры реальную картину происходящего на полуострове Крым", – отметили в российском МИД.

Логотип швейцарского банка Credit Suisse
© AFP 2018 / Fabrice Coffrini
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Это не первый за последнее время шаг Берна, вызвавший недоумение в Москве. Так, на прошлой неделе стало известно, что Швейцария ужесточила процедуру аккредитации для российских дипломатов. В Берне объяснили это решение "большой активностью российских спецслужб" в стране.

В российском МИД подчеркнули, что Москва "не приемлет бездоказательных обвинений" и "шпионской истерии", которые вредят двусторонним отношениям.

Крымский политолог Владимир Джаралла в эфире радио Sputnik высказал мнение, что швейцарцы при любом удобном случае стремятся проявить свою национальную гордость, однако делают это весьма выборочно.

"Здесь нужно понимать, что такое Швейцария. Это не просто страна с легендарным нейтралитетом и одной из лучших экономик в мире, это еще и страна со своим национальным характером. Поэтому у Швейцарии время от времени вдруг просыпается национальная гордость, и они начинают показывать, что все-таки остались потомками Вильгельма Телля. Вот только уж очень у них выборочная национальная гордость. Достаточно вспомнить последние их действия: это перевод средств российских вкладчиков в срочном порядке в другой статус, это заявления о том, что российские шпионы якобы бродят по Швейцарии, а как следствие ужесточение требований к выдаче агреманов дипломатам, а теперь история с крымским чиновником", – сказал Владимир Джаралла.

По его мнению, Швейцария, присоединяясь к антироссийскому вектору Запада, пытается тем самым обезопасить себя.

"Несомненно, это отход от традиционного для швейцарцев нейтрального статуса, и связано это с тем, что и швейцарцы обращают внимание на общую картину в мире. Так как США усиливают давление по многим вопросам, то на всякий случай, чтобы обезопасить теперь уже собственные средства, для того, чтобы обезопасить себя от обвинений, швейцарцы начинают, что называется, дуть на воду. И, хотя от них никто этого не требует, выступают в качестве участников антироссийских действий. То есть здесь мы видим, что выдерживается общая линия против России. Другое дело, что когда через некоторое время ситуация переменится, когда ветер подует в другую сторону, мы увидим, что и стойкий швейцарский характер, оказывается, способен быть гибким, компромиссным и находить другие выходы", – заключил политолог.

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