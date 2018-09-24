Сирийский эксперт: решение РФ по С-300 ударит по "длинным западным рукам"

Минобороны России поставит Сирии комплекс ПВО С-300. Сирийский военный эксперт, отставной генерал Али Максуд в эфире радио Sputnik высказал мнение, что С-300 станет сдерживающим фактором агрессии против Дамаска.

Россия в течение двух недель передаст Сирии современный комплекс ПВО С-300, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 километров и одновременно поражать несколько воздушных целей", – отметил Шойгу.

По его словам, комплекс С-300 существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

Министр напомнил, что Россия в 2013 году приостановила поставки Дамаску комплекса С-300, однако сейчас ситуация изменилась, и не по вине Москвы.

Кроме того, Россия поставит Сирии современные автоматизированные системы управления для командных пунктов ПВО.

"Это обеспечит централизованное управление всеми силами и средствами ПВО Сирии, ведение мониторинга воздушной обстановки и оперативную выдачу целеуказаний. Главное – будет гарантирована идентификация всех российских воздушных судов сирийскими средствами ПВО", – подчеркнул Шойгу.

Он также заявил, что Россия будет подавлять в прилегающей к Сирии акватории Средиземного моря спутниковую навигацию, бортовые радиолокационные системы и связь боевой авиации, атакующей объекты на территории страны.

Глава Минобороны отметил, что Москва вынуждена принять адекватные ответные меры из-за действий Израиля, чтобы усилить безопасность российских военных.

Шойгу выразил уверенность, что предпринятые Россией действия "охладят "горячие головы" и удержат от необдуманных поступков". "В противном случае вынуждены будем реагировать в соответствии со складывающейся обстановкой", – заключил министр.

В Кремле подчеркнули, что поставка Сирии С-300 не направлена против третьих стран, а вызвана лишь желанием защитить российских военных в этой стране.

Сирийский военный эксперт, отставной генерал Али Максуд (Ali Maqsud) в интервью Sputnik Arabic, которое также прозвучало в эфире радио Sputnik, высказал мнение, что с поставкой систем С-300 сирийская армия получит хорошую поддержку.

"Решение России поставить Дамаску зенитно-ракетные комплексы С-300 изменит баланс сил и ударит по длинным израильским и западным рукам, которые пытаются дотянуться до Дамаска. Это станет сдерживающим фактором против антисирийской агрессии. В Сирии продолжается война с терроризмом. И с поставкой систем С-300 сирийская армия получит хорошую поддержку, теперь можно будет не беспокоиться за безопасность своего воздушного пространства… Все идет к тому, что Сирия будет полностью освобождена от террористов", – сказал Али Максуд.

Российский Ил-20 был сбит 17 сентября, когда возвращался на базу Хмеймим. В это же время четыре израильских F-16 атаковали сирийские объекты в Латакии.

По данным Минобороны РФ, прикрываясь российским самолетом, израильские летчики подставили его под удар сирийской ПВО. Погибли 15 российских военных.

При этом Израиль не предупредил российское командование о планируемой операции. Шойгу заявил, что вина за сбитый Ил-20 и гибель экипажа полностью лежит на израильской стороне.

Израиль свою вину отрицает и возлагает ответственность на Дамаск, Иран и ливанское движение "Хезболла".