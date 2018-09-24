Мнение: Польша пытается показать себя хозяйкой не только своей территории

Польша планирует построить канал через Балтийскую косу, что, как считает Варшава, продемонстрирует ее суверенитет. Политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что подобное решение должно приниматься на уровне всех стран региона.

Польша рассчитывает продемонстрировать свой суверенитет строительством канала через Балтийскую косу, заявил глава правящей партии страны "Право и справедливость" Ярослав Качиньский.

Балтийская (Вислинская) коса – узкая полоска суши, которая отделяет Калининградский залив от Гданьской бухты. Длина косы – 65 километров (35 из них принадлежит РФ). В Польше коса соединена с материком, в Калининградской области отделена от материка судоходным проливом.

"Я еще не знаю, кто это сделает, но кто-то из членов правительства воткнет первую лопату, потому что все формальности в принципе решены. Уже имеется возможность начала строительства, потому что ясно, как строить в сегодняшних правовых условиях", – сказал Качиньский в эфире Польского радио

Комментируя аргументы России об угрозе экологии региона, он заявил, что строительство канала "это определенная демонстрация польского суверенитета". Он считает, что строительством канала Варшава может продемонстрировать, "что времена, когда россияне диктовали", что Польша может и чего не может делать на своей территории, закончились. "Это важно с точки зрения статуса Польши. Польша должна окончательно сбросить с себя все остатки статуса зависимого государства", – добавил руководитель правящей партии.

Член Совета по межнациональным отношениям при Президенте России, политолог Богдан Безпалько в эфире радио Sputnik отметил, что вопрос строительства канала должен решаться как на уровне общественности Польши, так и на уровне стран региона, решение не должно приниматься Варшавой единолично.

"Обоснования для этого должны быть технические, финансовые, геополитические. Вероятно, определенные обоснования этого проекта у польского руководства есть. Но, с моей точки зрения, такие проекты должны проходить общественные, публичные слушания, к ним должны привлекаться эксперты, в том числе из других стран. Потому что сам по себе Балтийский регион – он очень тесный. Там очень тесно связаны все страны, все народы, которые там живут и оказывают влияние друг на друга", – сказал Богдан Безпалько.

По его мнению, Польша любыми способами пытается показать свою значимость.

"На мой взгляд, Качиньский просто пытается привлечь внимание к Польше в связи с противостоянием, в определенной степени, со Старой Европой. Он постоянно пытается повысить роль Польши как в Евросоюзе, так и в системе международных отношений в целом. Это касается не только канала через Балтийскую косу, но и той же американской базы на польской территории, которую Польша берется сама финансировать. А это вызывает большое неудовольствие в Старой Европе, которая стремится все-таки к независимости от Вашингтона по ряду вопросов. А Польша выступает здесь как союзник США, и она пытается постоянно предпринимать какие-то действия, которые повысили бы ее статус в составе Евросоюза и продемонстрировали, что она является хозяином не только польской территории, но еще и оказывает очень большое влияние на страны Балтийского региона, на Белоруссию, на Украину… И канал через Балтийскую дугу – это просто один из элементов этой мозаики", – заключил политолог.

В мае 2016 года правительство Польши приняло решение о строительстве канала через Балтийскую косу, который соединит Калининградский залив и Гданьскую бухту. В соответствии с планом, строительство канала длиной 1,3 километра и глубиной пять метров позволит заход в польский порт Эльблонг судов морских параметров, то есть длиной до 100 метров, шириной до 20 метров и осадкой до четырех метров. Стоимость проекта оценивается в 880 миллионов злотых, строительство начнется в 2018 году и должно завершиться спустя четыре года.

Ранее соответствующий закон был принят правительством Польши, которое подчеркнуло, что данная инвестиция необходима для обороноспособности и безопасности государства.

Замглавы министерства морского хозяйства Польши Гжегож Витковский отмечал, что строительство канала будет полезным не только для Эльблонга, но и для восточных соседей Польши. Порт в Эльблонге после создания судоходного канала станет пятым морским портом в Польше после Щецина, Свиноуйсьце, Гдыни и Гданьска.