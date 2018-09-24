Эксперт о конфликте Венгрии с Украиной: силы однозначно не равны

Будапешт пообещал симметричный ответ, если Киев вышлет венгерского консула из страны. В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, как будет развиваться ситуация.

Будапешт в случае высылки венгерского консула из Украины может ответить симметрично, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"Венгрия может выслать украинского дипломата аналогичного ранга", – сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможной реакции Будапешта в случае высылки одного из венгерских консулов из Украины, его слова приводит Daily News Hungary.

Вместе с тем, он выразил надежду, что двум странам удастся не допустить подобного сценария.

Министр, отправляющийся на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорк, подтвердил намерение встретиться там с украинским коллегой Павлом Климкиным и обсудить с ним так называемый "новый импульс, стоящий за антивенгерскими настроениями на Украине". По мнению Сийярто, усиление таких настроений на Украине связано с "принимающей различные формы" агитацией перед президентскими и парламентскими выборами, которые пройдут в 2019 году.

Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. Глава украинского МИД Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны.

В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, как будет развиваться ситуация.

"Безусловно, отношения между Будапештом и Киевом будут ухудшаться – уже сложилась такая тенденция. И это будет длиться до тех пор, пока Киев не смирится с собственным местом, на которое ему указала Венгрия, и не станет послушно исполнять все те рекомендации, которые исходили от венгерского государства. Венгрия и дальше будет раздавать свои паспорта, стоять на позициях защиты венгерскоязычного населения Украины. И Украину в этом конфликте в Европейском союзе никто не будет поддерживать. Украина, лишенная собственного государственного суверенитета, на самом деле не в состоянии на какое-либо, даже на дипломатическое, противостояние с Будапештом. Силы однозначно не равны – в любом случае Европа всегда будет занимать позицию Венгрии. Конечно, Киев будет высказывать свою обеспокоенность, но это никак не будет способствовать тому, чтобы Венгрия отказалась от политики "овенгеривания" приграничных украинских районов. Киев фактически никак не может этому помешать", – сказал Иван Мезюхо.

Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто заявлял, что двойное гражданство является обычной практикой в пределах ЕС, и возражения Киева не показывают, что Украина серьезно относится к евроинтеграции и присоединению к НАТО. Сийярто добавил, что Украина должна уважать свои международные обязательства и принять тот факт, что проживающее на ее территории венгерское меньшинство, состоящее из 150 тысяч человек, имеет права, даже если Украина и пытается их ослабить.