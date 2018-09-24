Эксперт о конфликте Венгрии с Украиной: силы однозначно не равны

Будапешт в случае высылки венгерского консула из Украины может ответить симметрично, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Венгрия может выслать украинского дипломата аналогичного ранга", – сказал Сийярто, отвечая на вопрос о возможной реакции Будапешта в случае высылки одного из венгерских консулов из Украины, его слова приводит Daily News Hungary.
Вместе с тем, он выразил надежду, что двум странам удастся не допустить подобного сценария.
Ранее украинское агентство "Укринформ" со ссылкой на источники сообщило, что консульство Венгрии в городе Берегово Закарпатской области выдает гражданам Украины венгерские паспорта якобы с указанием не ставить об этом в известность украинские власти. Глава украинского МИД Павел Климкин в связи с этим заявил, что Украина намерена выслать консула Венгрии из страны.
В эфире радио Sputnik политолог Иван Мезюхо высказал мнение о том, как будет развиваться ситуация.
"Безусловно, отношения между Будапештом и Киевом будут ухудшаться – уже сложилась такая тенденция. И это будет длиться до тех пор, пока Киев не смирится с собственным местом, на которое ему указала Венгрия, и не станет послушно исполнять все те рекомендации, которые исходили от венгерского государства. Венгрия и дальше будет раздавать свои паспорта, стоять на позициях защиты венгерскоязычного населения Украины. И Украину в этом конфликте в Европейском союзе никто не будет поддерживать. Украина, лишенная собственного государственного суверенитета, на самом деле не в состоянии на какое-либо, даже на дипломатическое, противостояние с Будапештом. Силы однозначно не равны – в любом случае Европа всегда будет занимать позицию Венгрии. Конечно, Киев будет высказывать свою обеспокоенность, но это никак не будет способствовать тому, чтобы Венгрия отказалась от политики "овенгеривания" приграничных украинских районов. Киев фактически никак не может этому помешать", – сказал Иван Мезюхо.